Yıldırım’da hijyenik kurban pazarı

Vatandaşların kurban ibadetlerini uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için yoğun çalışma yürüten Yıldırım Belediyesi, İsabey Kurban Pazarı’ndaki hazırlıklarını tamamladı.

Yıldırım Belediyesi, İsabey Kurban Pazarı’nda hem besicilerin hem de kurbanlık alacak vatandaşların hijyenik, güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışverişlerini yapabilmesi için yol, su ve elektrik gibi altyapı çalışmalarını eksiksiz bir şekilde tamamladı. Pazar alanının revizyonu ve trafik akışı düzenleme çalışmalarını sonuçlandırıldı. Yaklaşık bin 150 ton asfalt kullanarak pazar alanının daha kullanışlı hale gelmesi sağlandı. Padokların yenilenmesi, çevre düzenlemesi ile beraber kurban pazar alanı modern bir kimliğe kavuşturuldu. Yaklaşık 4 bin kurbanlığın bulunacağı pazar alanında besicilerin ve vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda fiziki imkanlar sağlandı. Kurban pazarında Yıldırım Belediyesi denetim personelleri, ateş ölçüm ve dezenfekte noktaları, polis ve zabıta güvenlik noktası, güvenlik birimi, lokanta, tuvaletler ve duşlar Kurban Bayramı sonuna kadar yer alacak.

Kurban bayramının Yıldırım’da her yönüyle sorunsuz yaşanması için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İsabey Kurban Pazarı’nda tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Pazar alanımızın revizyonu ve trafik akışı düzenleme çalışmalarını sonuçlandırdık. Yaklaşık bin 150 ton asfalt kullanarak pazar alanımızın daha kullanışlı hale gelmesini sağladık. Padoklarımızın yenilenmesi, çevre düzenlemesi ile beraber kurban pazar alanımızı modern bir kimliğe kavuşturduk. Besicilerimizle birlikte kurbanlıkların alana girişi başlıyor. Yaklaşık 4 bin kurbanlık alanda bulunacak. Pazar alanında besicilerimizin ve vatandaşlarımızın ihtiyacı doğrultusunda fiziki imkanlar sağlandı” dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle kurban pazar alnında gerekli tedbirlerin alınacağını vurgulayan Başkan Yılmaz, ”Covid-19 salgın tehdidi halen insanlarımızı tehdit ederken, denetim personelimizin kontrolünde hem besicilerimizin, hem de kurban alışverişine gelen hemşehrilerimizin ateş ölçümleri sık sık gerçekleştirilecek. Dezenfekte cihazlarımızla alandaki vatandaşlarımızın hijyen kurallarına uymasına destek olacağız. Alışveriş esnasında sosyal mesafeye uyulması konusunda gereken uyarılarımızı yapacağız. Özellikle kurban alışverişi geleneklerinden olan pazarlık esnasında yapılan tokalaşmaya bu sene besicilerimizin ve hemşehrilerimizin olası bulaş riskine karşı ara vermesi oldukça önem arz ediyor. İnşallah kazasız, problemsiz ve en önemlisi sağlığımızı koruyarak bu süreci tamamlayacağız. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimin kurban bayramını tebrik ediyorum” diye konuştu.

