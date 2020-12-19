Yıldırım’da parklara bakım ve onarım

Yıldırım Belediyesi, ilçe genelinde hasar gören oyun parkları ve spor ekipmanlarında periyodik olarak bakım ve onarım yapıyor.

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların her ortamda spor yapabilmeleri ve çocukların oyun oynamalarını sağlamak için ilçenin dört bir yanına oyun parkları ve spor ekipmanları kazandırıyor. Bu kapsamda çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, diğer yandan zamanla tahribat gören oyun ve spor ekipmanlarının da bakımlarını gerçekleştiriyor. İlçe genelindeki parklarda eskiyen, yıpranan, kırılan oyun gruplarında yenileme ve onarım çalışmaları gerçekleştiren ekipler, kauçuk zemin uygulamasıyla da çocukların yaralanmasının önüne geçiyor. Çalışmalarda oyun gruplarında ve spor aletlerinde bulunan aksaklıklar giderilirken kırık ekipmanlarda tamir edilerek yeni bir görünüme kavuşuyor.

İlçedeki tüm çocuk oyun parklarımda rutin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdiklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İçerisinde masumiyet, iyilik ve sevgi gibi duygular barındıran, kötülüğe yer vermeyen minik kalplerin kırılmaması, yavrularımızın yüzlerinin her daim gülmesi için titiz çalışmalar yapıyoruz. Bu doğrultuda yıpranan çocuk oyun ve spor ekipmanlarının bakımını yaparak eskiyenleri yenileri ile değiştiriyoruz. Çocuklarımızın düşüp yaralanmamaları adına parklarımızda kauçuk zemin uygulaması da gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı da çocuk oyun gruplarına zarar vermemeleri hususunda duyarlı davranmaya, kendi çocuklarını, kardeşlerini üzmemeye davet ediyorum. Yıldırım’da çocuklarımızın mutluluğu için çalışıyoruz” diye konuştu.

