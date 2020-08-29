YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor

Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor

BURSA HABERLERİ  | 29.08.2020 14:16 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediyesi, ilçeyi yaşamın merkezi konumuna getirmek amacıyla üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürerek yeni imar yollarını açmaya devam ediyor.Yıldırım Belediyesi, yeni açılacak imar yolları içerisinde kalan ve kamulaştırılması tamamlanan binaların yıkımını gerçekleştirerek yollardaki engelleri kaldırmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, ilçeyi yaşamın merkezi konumuna getirmek amacıyla üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürerek yeni imar yollarını açmaya devam ediyor.
Yıldırım Belediyesi, yeni açılacak imar yolları içerisinde kalan ve kamulaştırılması tamamlanan binaların yıkımını gerçekleştirerek yollardaki engelleri kaldırmaya devam ediyor. Yıldırım Belediyesi Destek İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda açılan yeni yollar ulaşımı rahatlatırken ilçenin değerini de artırıyor. Bu doğrultuda Değirmenlikızık Mahallesi’ndeki Yıldırım, Burgu ve Derya Sokağın kesişiminde bulunan ve kamulaştırma işlemi tamamlanan binada yıkım çalışmasına katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’a bir yandan yeni sosyal yaşam alanları kazandırırken diğer yandan da mahallelere ulaşımı rahatlatacak kamulaştırma çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Yıldırım’ı geleceğe taşıyoruz
31 Mart 2019’da gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesindeki adaylık sürecinde Değirmenlikızık Mahallesi sakinlerinin kendisinden bir talepte bulunduklarını dile getiren Başkan Yılmaz, “Bölge sakinlerimiz bizden Değirmenlikızık Mahallemizdeki üç sokağın kesişme noktası olan Yıldırım Sokak, Burgu Sokak ve Derya Sokağın kesişiminde bulunan bir binanın kamulaştırılıp yıkılması ve trafiği rahatlatmasını istenmişti. Bizde bu süreç doğrultusunda binanın kamulaştırmasını yaparken bugünde yıkımını gerçekleştirdik. İhtiyaçları karşılayacak yeni yollarla Yıldırım’ı ulaşımda nefes alan şehir konuma getiriyoruz. İlçemiz en hızlı büyüyen ilçeler arasında. Bunun sonucunda şehrimizin ulaşım ağına yeni imar yolları ekleyerek trafik sorununun önüne geçiyor vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırıyoruz. Yaptığımız yeni yollar ve altyapı yatırımlarıyla şehrimizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurunKim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan fabrika yangını söndürüldü
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan fabrika yangını söndürüldü

Bursa Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:52
Sabah
06:22
Öğle
13:10
İkindi
16:51
Akşam
19:48
Yatsı
21:12

Bursa Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Biray Eczanesi
Nilufer
Biray Eczanesi
Nilufer
Biray Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Domates fiyatları tarlada 35 kuruşa düştü, çiftçi iflas noktasına geldi
Domates fiyatları tarlada 35 kuruşa düştü, çiftçi iflas noktasına geldi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor
Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor
Karısını porno yıldızı sanınca
Karısını porno yıldızı sanınca
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.