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Yıldız De Bana ne zaman, saat kaçta? Kanal D Yıldız De Bana jürileri kimler, başvuru formu açık mı? Türkiye yeni yıldızını seçiyor!

31.03.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini üstlendiği Yıldız De Bana yarışmasının ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı merak konusu olurken birçok kişi konuya dair bilgi edinmek için Kanal D yayın akışını incelemeye başladı. Yarışmanın sunuculuğunu Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Naci karakteriyle hafızlara kazınan Tansel Öngel üstleniyor. Peki, Yıldız De Bana ne zaman, saat kaçta? Kanal D Yıldız De Bana jürileri kimler, başvuru formu açık mı? İşte detaylar...

Yıldız De Bana ne zaman, saat kaçta? Kanal D Yıldız De Bana jürileri kimler, başvuru formu açık mı? Türkiye yeni yıldızını seçiyor!

Yıldız De Bana yarışması için nefesler tutuldu. Türkiye yeni yıldızını Kanal D'nin reyting rekorları kırması beklenen yeni yarışması Yıldız De Bana ile seçecek. 9 kadın 9 erkek yarışmacı olmak üzere toplam 18 yarışmacı; jüri üyeleri Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz'ün karşısına çıkacak. İşte Yıldız De Bana yarışmasının konusu, formatı, günü ve saati...

YILDIZ DE BANA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yıldız De Bana yarışması 31 Mart Cuma günü saat 20.00'de kanal D izleyicisi ile buluşacak.

Yıldız De Bana yarışmasında 9 kadın 9 erkek yarışmacı olmak üzere toplam 18 yarışmacı olacak. Ekran başındaki seyircilere eğlenceli vakit geçirtecek yarışma ile oyunculuk sektörüne yeni yüzler ve yetenekler kazandırmak amaçlanıyor.

YILDIZ DE BANA JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Yıldız De Bana yarışmasının jüri üyeleri; Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz olarak açıklandı.

Yıldız De Bana programını ise Tansel Öngel sunacak.

YILDIZ DE BANA KONUSU NEDİR? YILDIZ DE BANA YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Yıldız De Bana oyunculuk sektörüne yeni yüzler ve yetenekler kazandırmaya amaç edinen bir yarışma programıdır.

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Hamdi Alkan Hülya Avşar hamdi ele

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