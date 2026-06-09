YILDIZ DEĞİL, GELENEK KAZANDI

Hakan Safi’nin aksine daha alçaktan uçan Aziz Yıldırım genel kurulu fazlasıyla ikna etti. Camia, tanıdığı, bildiği, neler yapıp neler yapamayacağı isim üzerinde uzlaşmayı tercih etti. Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Önder Fırat ve Cihan Kamer gibi kulübün hafızasında önemli yer tutan isimlere güvendiler; Barış Göktürk, Batuhan Özdemir ve Selim Kosif gibi iş dünyasında başarılarıyla öne çıkan figürlerin ortaya koyduğu vizyondan etkilendiler. Tecrübe ile dinamizmin bir araya geldiği bu tablo, birçok kişi tarafından güçlü bir yönetim refleksinin göstergesi olarak değerlendirildi.

Peki Hakan Safi’ye neden güvenmediler? Bunun birçok sebebi olabilir. Ali Koç yönetiminde özellikle Kerem Aktürkoğlu transferinde ciddi kasa kolaylığı sağlayan Safi, aslında anlaştığı isimlerle epey sükse yaptı. Luis Suarez, Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Greenwood ile anlaştı. Sonrası kulüplerle imzalamaya kalmıştı. Buna rağmen neden olmadı? Bana göre inandırıcı bulmadılar. Şimdi tek tek hesaplamak gerekirse Suarez için 80, Hakan için en az 20 desek, Merih’e de 20 deriz, Greenwood için de kulübünün beklentisi 50. 170m€ sadece bu 4 oyuncu için kulüplerine verilecek para. Oyuncu maaşlarını saymadım bile. Çok ciddi bir bütçe. Camia sadece oyuncularla anlaşılmasını pek inandırıcı bulmadı herhalde.

TARAFTAR NASIL GÜVENİR?

Şu anda camia net bir şekilde Aziz Yıldırım’ı seçti. Bu açık bir gerçek. Ama işin taraftar boyutunu da es geçmemek lazım. Ben aynı teveccühün taraftarda olduğuna pek inanmıyorum. Sosyal medyada da, eş-dost-arkadaş ortamında da hissedemedim o duyguyu. Bunun tabii belli başlı nedenleri var. Diğer başkan adayı Hakan Safi hep taraftara oynadı. Büyük isimlerle anlaştı. Yıldırım tarafı oralı olmadı. Safi tarafı, daha önce denenmemiş isimlerden oluşuyordu. Ama Yıldırım tarafı denenmiş, bir dönem başarılı da olmuş ancak son döneminde sınıfta kalmış bir gruptu. Safi tarafı yabancı hocadan bahsederken, Yıldırım tarafında net bir isim lanse edilmedi ama insanların aklında hep bir Aykut Kocaman figürü canlanıyordu. Oynattığı futbol itibariyle de tribünde pek karşılığı yoktu. Bunca handikapa rağmen Aziz Yıldırım fırtına gibi esti ve aldı seçimi. Tebrik etmek lazım. Önemli iş…

Bu saatten sonra ne yapılmalı? Teknik direktör tercihi muhakkak doğru yapılmalı. Aykut Kocamansa o, değilse de her kimse kısa sürede açıklanmalı. Ardından Dünya Kupası süreci gelse de bazı oyuncular açıklanmalı. En azından kupada yer almayanlar ki bunlar, öyle görünüyor ki Muriqi ve Guirassy olacak gibi. Bu iki hamle ve hemen gerisine Sidiki Cherif düşünüldüğünde gayet iyi bir 3’lü ön olacaktır. Keşke daha hücumcu, daha önde baskı yapan bir hoca tercihi yapılsa da taraftarı da bir şekilde kazanma yolu tercih edilse ama Yıldırım’ın tercihine de saygı duyulması gerek.