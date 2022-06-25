Yıldız futbolcu linç yedi! Kariyeri bitiyordu

16 yaşından bu yana İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United alt yaş kategorilerinde top koşturan 19 yaşındaki genç yıldız Hannibal Mejbri'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım başına dert oldu.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ!

Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan Mejbri, 27 Haziran'da başlayacak yeni sezon öncesi arkadaşlarıyla yaptığı tatilden bir anı paylaştı. Yaptığı paylaşımda poligonda atış yaptığı görülen Mejbri'nin silahla verdiği poz takipçileri tarafından büyük tepki alırken, genç futbolcu gelen yoğun tepkilerin üzerine paylaşımlarını kısa süre içerisinde sildi.

DENİZ KESTANESİ PAYLAŞTI

Silinen paylaşımların ardından Mejbri, denize açıldığı ve deniz kestanelerini yakaladığı bir anı takipçileriyle paylaştı.

Mancehester United'ın henüz 16 yaşındayken AS Monaco'ya 4.5 milyon euro ödeyerek altyapısına kattığı futbolcu, Fransa doğumlu olmasına rağmen Tunus A Milli Takımı'nı seçmiş ve 16 kez forma giymişti.



