SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Yıldız futbolcu Toni Leistner tribüne çıkarak rakip taraftara saldırdı

Yıldız futbolcu Toni Leistner tribüne çıkarak rakip taraftara saldırdı

ALMANYA HABERLERİ  | 15.09.2020 11:28 | Son Güncelleme

Hamburg'un 30 yaşındaki savunmacısı Toni Leistner, 4-1'lik Dynamo Dresden yenilgisinin ardından tribüne çıkarak bir rakip taraftarla kavga etti.

Almanya Kupası 1. Tur maçında Hamburg, deplasmanda Dynamo Dresden'e 4-1 mağlup olurken maçın ardından yaşanan bir olay geceye damga vurdu.

Hamburg'un 30 yaşındaki savunma oyuncusu Toni Leistner, karşılaşmanın ardından rakip tribünlere çıktı ve bir taraftarla kavga etti.

Olayın ardından güvenlik görevlisi ve diğer taraftarlar araya girerek Leistner'i bölgeden uzaklaştırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı
F.Bahçe ile Kruse arasındaki dava manşet olduF.Bahçe ile Kruse arasındaki dava manşet oldu
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Tottenhamlılar Sörloth'u duyunca çıldırdı
Tottenhamlılar Sörloth'u duyunca çıldırdı
Kampta ilişkiye girdi... tüm detayları anlattı!
Kampta ilişkiye girdi... tüm detayları anlattı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıldız futbolcu Toni Leistner tribüne çıkarak rakip taraftara saldırdı
Yıldız futbolcu tribüne çıkarak rakip taraftara saldırdı
Lazio, Ozan Kabak'a kancayı taktı!
Milli yıldıza rekor bonservis!
Bayer Leverkusen, Schick'i kadrosuna kattı
Bayer Leverkusen'dan flaş transfer!
Fenerbahçe ile Max Kruse arasındaki dava manşet oldu
F.Bahçe ile Kruse arasındaki dava manşet oldu
Vedad Ibisevic Schalke 04'te
Vedad Ibisevic Schalke 04'te
Robert Lewandowski 'Altın Top'u istiyor
Lewandowski 'Altın Top'u istiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.