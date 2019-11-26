SPOR

Yıldız sporcu sol gözünü kaybetti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.11.2019 15:12 | Son Güncelleme

Büyük Britanya - Malezya maçında sol gözüne hokey topu isabet eden Sam Ward, görme yetisini kaybetti. Yıldız isim, "3 farklı uzman da hasarın kısmi olarak tedavi edilemez olduğunu söyledi. Ancak ben kolay pes eden biri değilim" mesajını paylaştı.

Yıldız sporcu sol gözünü kaybetti

2020 Tokyo Olimpiyatları Elemeleri'nde Büyük Britanya - Malezya maçında yıldız oyuncu Sam Ward, korkunç bir sakatlık geçirdi.

Hokey topu çok sert şekilde gözüne gelen Ward, apar topar hastaneye kaldırıldı. 10 gün sonra ameliyat edilen 28 yaşındaki sporcunun sol gözü görme yetisini kaybetti.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Kafasına boydan boya dikiş de atılan yıldız sporcu, Instagram hesabından son halini paylaşarak, "Geçtiğimiz süre boyunca 3 farklı uzmandan görüş aldım. Hasarın kısmi olarak tedavi edilemez olduğunu söylediler. Ancak ben kolay pes eden biri değilim. Tokyo’da olabilmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
Survivor Sabriye neye uğradığını şaşırdıSurvivor Sabriye neye uğradığını şaşırdı
Filede Türk derbisi Eczacıbaşı'nınFilede Türk derbisi Eczacıbaşı'nın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sam Ward Büyük Britanya - Malezya 2020 Tokyo Olimpiyatları Elemeleri hokey

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrası kavga çıktı!

Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrası kavga çıktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Joshua servet kazandı

Joshua servet kazandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünya izledi! Boksta tarih yeniden değişti

Dünya izledi! Boksta tarih yeniden değişti

Nusret, dünyaca ünlü dövüşçülere meydan okudu!

Nusret, dünyaca ünlü dövüşçülere meydan okudu!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Spor çok güzel bir şey! Hayatınızı bile adayabiliyorsunuz! Ama sakatlıklar çok acı. İnsanın bütün çabası bir anda boşa gidiyor. Senelerin yılların! Umarım iyileşir sporcu kardeşim! Böyle kalsada umarım moralini çok bozmaz ve hayatına başka şekilde sağlıklı şekilde devam ettirmeye karar verir.
cok zor zok benim omuzum yerinden cikmisti neler cekmistim ben bu adamai hayal bile edemiyom
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun’da 5 yılda 64 bin çocuk yüzme öğrendi

Samsun’da 5 yılda 64 bin çocuk yüzme öğrendi

EsEs gözünü Balkes’e dikti

EsEs gözünü Balkes’e dikti

THY Euroleague’de 15. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 15. hafta heyecanı

Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Yenitürk: Milyon dolarlarımızın dışarıya gitmemesi için altyapının değer görmesi lazım

Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Yenitürk: Milyon dolarlarımızın dışarıya gitmemesi için altyapının değer görmesi lazım

Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Albayrak: İstiklal Marşımızı hiçbir engele bakmadan söyleyeceğiz 

Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Albayrak: İstiklal Marşımızı hiçbir engele bakmadan söyleyeceğiz 

Yeni Malatyaspor geçen sezon yaşadığı başarısıyı tekrarlamak istiyor

Yeni Malatyaspor geçen sezon yaşadığı başarısıyı tekrarlamak istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.