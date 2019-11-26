Yıldız sporcu sol gözünü kaybetti

2020 Tokyo Olimpiyatları Elemeleri'nde Büyük Britanya - Malezya maçında yıldız oyuncu Sam Ward, korkunç bir sakatlık geçirdi.
Hokey topu çok sert şekilde gözüne gelen Ward, apar topar hastaneye kaldırıldı. 10 gün sonra ameliyat edilen 28 yaşındaki sporcunun sol gözü görme yetisini kaybetti.
Kafasına boydan boya dikiş de atılan yıldız sporcu, Instagram hesabından son halini paylaşarak, "Geçtiğimiz süre boyunca 3 farklı uzmandan görüş aldım. Hasarın kısmi olarak tedavi edilemez olduğunu söylediler. Ancak ben kolay pes eden biri değilim. Tokyo’da olabilmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?
Muslera'dan kavga yorumu
Mehmet Aurelio şampiyonluk adayını açıkladı!
ABD'den Mesut Özil'e destek
Maldini'den Ibrahimovic açıklaması!
Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!
Fenerbahçe'den taraftarlara şampiyonluk mesajı
Maradona'dan flaş Pochettino açıklaması!
Cengiz Ünder İspanya yolcusu!
Bomba iddia! Beşiktaş'a gitmek istiyor
Ünlü yorumcu canlı yayında fenalaştı
''Maçtan önce mutluydum!''
Denizli'den Trabzonspor'a çelme!
Yılmaz Vural, PSG'de
Okuyucu Yorumları 2 yorum