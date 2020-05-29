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  4. Yıldız Holding koleksiyonundan sağlık çalışanları yararına bağış

Yıldız Holding koleksiyonundan sağlık çalışanları yararına bağış

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.05.2020 17:09 | Son Güncelleme

"Artam Antik A.Ş. müzayede evi tarafından 30 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek online müzayedeye Yıldız Holding de kendi koleksiyonunda yer alan sanatçı Ekrem Yalçındağ'ın 'Kontrastlar' adlı eseriyle destek olacak"

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları için düzenlenecek online müzayedeye destek vereceğini belirtti.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamada, geliri İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı’na bağışlanacak müzayedede, Yıldız Holding koleksiyonunda yer alan sanatçı Ekrem Yalçındağ'ın 'Kontrastlar' adlı eserinin satışa sunulacağı kaydedildi.

Kovid-19'la mücadelede tüm toplumun takdirini kazanan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla Yıldız Holding'in sanat dünyası ile el ele verdiğine dikkati çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Artam Antik A.Ş. müzayede evi tarafından 30 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek online müzayedeye Yıldız Holding de kendi koleksiyonunda yer alan sanatçı Ekrem Yalçındağ'ın 'Kontrastlar' adlı eseriyle destek olacak. Müzayede sonunda elde edilecek gelirin tamamı İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı’na bağışlanacak."

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