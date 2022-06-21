YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yıldız Holding, üst üste ikinci kez "En Gözde Şirketler" arasında yer aldı

Yıldız Holding, üst üste ikinci kez "En Gözde Şirketler" arasında yer aldı

21.06.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın: - "Çalışmalarımızın üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller tarafından da takdir edildiğini görmek ve üst üste ikinci kez En Gözde Şirketler arasında yer almak Holdingimiz için bir iftihar vesilesidir"

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding, "En Gözde Şirketler" araştırmasında bu yıl da "Holdingler" kategorisinde ikinci sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller tarafından ortalama 250 şirketin farklı kategorilerde değerlendirildiği Realta Danışmanlık ve 3İK Marka İletişimi Ajansı tarafından gerçekleştirilen "En Gözde Şirketler" araştırmasına, bu yıl 76 binin üzerinde öğrenci ve 25 bine yakın genç profesyonel katıldı.

Dünyanın farklı noktalarında toplam 71 bin çalışanıyla büyük bir kültürel zenginlik ve fırsat eşitliği örneği sergileyen Yıldız Holding, araştırmada geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Holdingler" kategorisinde ikinci sırayı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, gençler tarafından üst üste ikinci kez "En Gözde Şirketler" arasında yer almanın, Holding'in "İnsana Yatırım" vizyonu açısından çok anlamlı bir sonuç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gelişim, fırsat eşitliği, liyakat odaklı bir iş kültürü içinde çalışarak yeni yetenekler kazanmaya ve mevcut çalışanlarımızın yetkinliklerini çağın gereklilikleri doğrultusunda güçlendirmeye çok önem veriyoruz. Gençlerin yeteneklerine uygun işlerde çalışmalarını sağlamak, kariyerleri açısından en mutlu olacakları, en başarılı olacakları yere doğru ilerlemelerine destek olmak bizim için öncelikli bir konu. Staj imkanlarından JOB@YıldızHolding, DATA Job ve JOB IT gibi genç yetenek programlarına, toplumsal katkıdan yeni çalışma modellerine ve yurt dışında çalışma olanaklarına kadar pek çok noktada kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Bu çalışmalarımızın üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller tarafından da takdir edildiğini görmek ve üst üste ikinci kez En Gözde Şirketler arasında yer almak Holdingimiz için bir iftihar vesilesidir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esenyurt'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandıEsenyurt'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Haziran Salı

İmsak
03:24
Sabah
05:25
Öğle
13:11
İkindi
17:11
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Salı

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Sineklerin kökünü bu yöntemle kurutun

Sineklerin kökünü bu yöntemle kurutun

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

8 kadınla aynı anda evli! “Hepsiyle aynı mesafedeyim”

8 kadınla aynı anda evli! “Hepsiyle aynı mesafedeyim”

Şüphelenmek bazen iyidir... Günlük burç yorumları

Şüphelenmek bazen iyidir... Günlük burç yorumları

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.