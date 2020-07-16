Yıldız isim, bu 3 detoks tarifiyle yaza daha fit girdi! Fazla kilolardan kurtulmak için..

Yaz geldi. Herkes plajlara, açık havalara akın ediyor. Muhtemelen sizin de tatil planınız var ve tatilinizin mükemmel geçmesini istiyorsunuz. Tüm bu planları yaparken yılın geri kalanında kilo aldığınızı mı düşünüyorsunuz? Tatilinize bu kadar az zaman kalmışken detoks içecekleriyle tanışmalısınız. Tatil için aldığınız bikinilerin ya da mayoların içinde daha fit görünmenizi sağlayacak detoks suları, kısa bir sürede vücudunuzu forma sokmanıza yardımcı olur. Genellikle diyetlere başlamadan önce tercih edilen detoks içecekleri, vücudunun alıştığı düzeni birkaç günlüğüne bozarak sizi rejime hazırlar. Bunu yaparken vücudunuzdaki ödemi, şişliği giderir ve gerçek görüntünüze kavuşmanızı sağlar. Hazırlaması gayet basit olan detoks içeceklerini kullandığınız ve yediklerini biraz dikkat ettiğiniz tatilde tatilinizi mükemmel bir vücut ile geçireceksiniz.

SALATALIK, NANE, LİMON DETOKSU

Neredeyse hepinizin evinde bulunan basit malzemelerle hazırlanan bu detoks içeceği şişkinliği atmak ve metabolizmayı hızlandırmak konusunda çok etkili. Elinizde bulunması gereken malzemeler 300 mililitre su, 1 adet salatalık, 1 adet limon ve 10 adet nane yaprağı. Detoks içeceğini hazırlamanız için önce salatalığı ve limonu küp küp ve suya atın. 10 adet nane yaprağını da yıkayıp suya katın. Hazırladığınız karışımı 1 gece boyunca buzdolabında bekletin. Ertesi gün detoks içeceğiniz hazır. İsterseniz tek seferde, isterseniz aralıklarla tüketebilirsiniz.