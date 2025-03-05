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Yıldız isim geri döndü! Fenerbahçe'yi sevindiren haber...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
05.03.2025 21:14
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UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de sevindiren gelişme yaşandı. Bu sezon savunmada yaşadığı sakatlıklarla zorlu zamanlardan geçen Fenerbahçe kadrosuna Milan Skriniar ile Diego Carlos'u katmıştı.

Yıldız isim geri döndü! Fenerbahçe'yi sevindiren haber...
Diego Carlos

Diego Carlos

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Rangers ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlarken sarı lacivertilerde Diego Carlos sevinci yaşandı.

BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI

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Sakatlığı sebebiyle bir süre sahalarda uzak kalan Diego Carlos, yapılan idmanda bireysel çalışmalara başladı. Kış transfer sezonunda transfer edilen Diego Carlos, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda oynanan Erzurum FK maçında sakatlık geçirerek oyuna devam edememişti. Ocak ayında Aston Villa'dan 11.47 milyon Euro karşılığında transfer edilen Diego Carlos, Fenerbahçe forması ile 3 kez sahaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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