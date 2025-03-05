Yıldız isim geri döndü! Fenerbahçe'yi sevindiren haber...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Rangers ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlarken sarı lacivertilerde Diego Carlos sevinci yaşandı.

BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sakatlığı sebebiyle bir süre sahalarda uzak kalan Diego Carlos, yapılan idmanda bireysel çalışmalara başladı. Kış transfer sezonunda transfer edilen Diego Carlos, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda oynanan Erzurum FK maçında sakatlık geçirerek oyuna devam edememişti. Ocak ayında Aston Villa'dan 11.47 milyon Euro karşılığında transfer edilen Diego Carlos, Fenerbahçe forması ile 3 kez sahaya çıkmıştı.