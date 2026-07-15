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Yıldız ismi sattıklarına bin pişman oldular! 'Oyuncuyu geri verin'

Rangers, eski oyuncusu Vaclav Cerny'yi yeniden kadrosuna katmak için Beşiktaş ile temasa geçmeye hazırlanıyor. İskoç ekibi, siyah-beyazlıların talep edeceği yüksek bonservis bedelinin transferi zora sokmasından endişe ederken, Çek futbolcunun da Glasgow'a dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Yıldız ismi sattıklarına bin pişman oldular! 'Oyuncuyu geri verin'
Cevdet Berker İşleyen

İskoçya Premiership ekibi Rangers, eski oyuncusu Vaclav Cerny'yi yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlı formayı giyen Çek kanat oyuncusu için Beşiktaş ile temas kurmaya hazırlanan Glasgow temsilcisi, transferin önündeki en büyük engelin bonservis bedeli olabileceğini düşünüyor.

DÖNÜŞE OLUMLU BAKIYOR

Yıldız ismi sattıklarına bin pişman oldular! Oyuncuyu geri verin 1

İskoç basınından Record Sport'ta yer alan habere göre Rangers yönetimi, 28 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla girişimlere başladı. Geçen yaz Wolfsburg'dan 5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Cerny'nin de yeniden İskoçya'ya dönmeye olumlu baktığı öne sürüldü.

RANGERS PİŞMAN OLDU

Yıldız ismi sattıklarına bin pişman oldular! Oyuncuyu geri verin 2

Vaclav Cerny, geçtiğimiz sezon Wolfsburg'dan kiralık olarak Rangers forması giyerken ortaya koyduğu performansla taraftarların beğenisini kazanmıştı. Çek futbolcunun İskoçya'da kalma isteği bulunsa da kulüp yönetimi farklı transfer önceliklerine yönelince bonservisi alınmamıştı.

"EN BÜYÜK HATAMIZ"

Yıldız ismi sattıklarına bin pişman oldular! Oyuncuyu geri verin 3

Haberde, dönemin sportif direktörü Kevin Thelwell ile teknik direktör Russell Martin'in farklı planları nedeniyle gerçekleşmeyen transferin, kulüp içinde son dönemin önemli hatalarından biri olarak değerlendirildiği aktarıldı. Bu nedenle Rangers'ın yeniden Cerny için devreye girdiği belirtildi.

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transfer Süper Lig son dakika beşiktaş Vaclav Cerny
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