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Yıldız Teknik Üniversitesi, Nobel ödüllü iktisatçıları konuk ediyor

14.12.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"YTU EconTalks" kapsamında gerçekleştirilecek çevrim içi etkinliğe Nobel ödüllü iktisatçılardan Prof. Andrew Michael Spence, Prof. Vernon Smith ve Profe. Robert Aumann katılacak

İSTANBUL (AA) - Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nce düzenlenen "YTU EconTalks (İktisat Konuşmaları)" etkinliğine Nobel ödüllü iktisatçılar konuk olacak.

Üniversitenin İktisat Bölümü'nden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilecek "YTU EconTalks (İktisat Konuşmaları)", Nobel ödüllü iktisatçıları ağırlayacak.

2001 yılında George A. Akerlof ve Joseph E. Stiglitz ile birlikte Nobel İktisat Ödülü'nü alan Amerikalı ekonomist Prof. Andrew Michael Spence, 16 Aralık Perşembe saat 17.00'de akademisyenlerle sohbet şeklindeki etkinliğe katılım sağlayacak.

3 iktisatçı, 1970'lerde piyasa hakkında eşit bilgi ve enformasyona sahip olmayan katılımcıların davranışlarının ekonomik etkilerinin nasıl olacağı ve piyasaların bu bilgi ve enformasyon eşitsizliğinden nasıl etkileneceği yönündeki çalışmalarıyla modern bilgi ekonomisinin temellerini attığı için ödüle layık görülmüştü.

20 Aralık Pazartesi saat 16.00'da "Darwin Ekonomisi: Özgürlük, Rekabet ve Kamu Yararı" kitabının yazarı Prof. Robert H. Frank ve 23 Aralık Perşembe saat 15.00'te Montenegro Merkez Bankası'ndan Prof. Radoica Luburic YTU EconTalks'un konuğu olacak.

2022 yılında Nobel İktisat Ödüllü Prof. Vernon Smith ve Prof. Robert Aumann, "YTU EconTalks" serisine katılacak. Gelecek yıl devam edecek dizinin yeni konukları için "http://www.ikt.yildiz.edu.tr/" adresinden detaylı bilgiye ulaşılabiliyor.

Salgın koşulları nedeniyle çevrim içi düzenlenen etkinliği, akademisyenler Zoom programından, öğrenciler ve diğer katılımcılar ise Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nün YouTube hesabı üzerinden izleyebilecek.

Etkinliğe, yurt içi ve dışından farklı üniversitelerden akademisyen ve öğrencilerin katılımı bekleniyor.

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