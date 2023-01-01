Yıldız Tilbe'den Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftine latife! O Ses Türkiye'ye o anlar damga vurdu!

Oyuncu Ebru Şahin, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel gecesine konuk oldu. Sahnede Oya - Bora'nın Sevmek Zamanı adlı parçasını seslendiren Şahin jüri üyelerinden tam not aldı. Eğlenceli anların yaşandığı gecede Yıldız Tilbe'nin Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftine latifesi dikkat çekti.

TEMMUZ'DA DÜNYAEVİNE GİRMİŞLERDİ

2020 yazından beri birliktelik yaşayan oyuncu Ebru Şahin ile NBA'de mücadele eden basketbolcu Cedi Osman Temmuz 2022'de dünyaevine girdi.

Ünlü çiftin nikah töreni, Cedi Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'da gerçekleşti.

O SES TÜKİYE'DE O ANLAR DAMGA VURDU!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel gecesine konuk olan başarılı oyuncu Ebru Şahin sahnede Oya - Bora'nın Sevmek Zamanı adlı şarkısını seslendirdi.

Jüri üyelerinden tam not alan Ebru Şahin'e Yıldız Tilbe övgü dolu sözler yağdırdı.

İşte o sözler:

"Ebru'cum şarkını çok profosyonelce söyledin, çok güzeldi. Kendin de çok güzelsin, onun dışında oyunculuğunu çok beğeniyoruz zaten. Eşinle aranızdaki evliliğe hayranım, çok beğeniyorum sizi, çok yakıştırıyorum. Aşkınızı çok beğeniyorum daha doğrusu. Allah nazardan saklasın hayatım. Beni seç şampiyon olalım."



