Yıldız Tilbe'nin köy imajı sosyal medyayı salladı! Uzun elbise giyip, başörtü taktı

Türk müziğinin efsanevi sesi Yıldız Tilbe sık sık açıklamaları ve tarzı ile gündeme geliyor. Canı sıkıldıkça tarzını değiştiren Tilbe her paylaşımıyla olay oluyor.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Tilbe, bu defa köy hayatına dair yaptığı doğal paylaşımlarla adından söz ettirdi.

Yazı yoğun bir konser temposuyla geçiren usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde soluğu köyde aldı.İzmir doğumlu olan ancak Ağrılı bir baba ile Tuncelili bir annenin en küçük çocuğu olan Tilbe, köy yaşamındaki halini Twitter hesabından paylaştı.

Başörtüsü takan ve uzun bir elbise giyen Tilbe'nin bu hali olay oldu. Tilbe'nin paylaşımı kısa sürede hızla yayılırken, takipçileri ise adeta ikiye bölündü.

Bir kısım "Başörtüsü çok yakışmış" yorumu yaparken, bir kısmı da sanatçının son halini tanıyamayarak "Bu sen misin gerçekten?" diye sordu.



