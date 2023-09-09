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Yıldız Tilbe'nin köy imajı sosyal medyayı salladı! Uzun elbise giyip, başörtü taktı

09.09.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı giyim tarzı ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Yıldız Tilbe sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla çok konuşuluyor. Ünlü şarkıcı şimdi ise köy hayatına dair paylaşımda bulundu. Tilbe'nin başörtüsü takıp, uzun elbise giydiği bu hali sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türk müziğinin efsanevi sesi Yıldız Tilbe sık sık açıklamaları ve tarzı ile gündeme geliyor. Canı sıkıldıkça tarzını değiştiren Tilbe her paylaşımıyla olay oluyor.
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Tilbe, bu defa köy hayatına dair yaptığı doğal paylaşımlarla adından söz ettirdi.

Yıldız Tilbe 1

Yazı yoğun bir konser temposuyla geçiren usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde soluğu köyde aldı.İzmir doğumlu olan ancak Ağrılı bir baba ile Tuncelili bir annenin en küçük çocuğu olan Tilbe, köy yaşamındaki halini Twitter hesabından paylaştı.

Yıldız Tilbe 2

Başörtüsü takan ve uzun bir elbise giyen Tilbe'nin bu hali olay oldu. Tilbe'nin paylaşımı kısa sürede hızla yayılırken, takipçileri ise adeta ikiye bölündü.

Yıldız Tilbe 3

Bir kısım "Başörtüsü çok yakışmış" yorumu yaparken, bir kısmı da sanatçının son halini tanıyamayarak "Bu sen misin gerçekten?" diye sordu.

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Yıldız Tilbe sosyal medya

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