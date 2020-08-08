YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Yıldız’dan Vali Dağlı’ya ‘Pandemi Sürecinde Eğitim ve Öğretmenler’ raporu

Yıldız’dan Vali Dağlı’ya ‘Pandemi Sürecinde Eğitim ve Öğretmenler’ raporu

SAMSUN HABERLERİ  | 08.08.2020 11:19 | Son Güncelleme

Samsun Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube yönetimi, Samsun Valisi Dr.

Yıldız’dan Vali Dağlı’ya ‘Pandemi Sürecinde Eğitim ve Öğretmenler’ raporu

Samsun Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube yönetimi, Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunarak ‘Pandemi Sürecinde Eğitim ve Öğretmenler’ anket sonuç raporunu takdim etti.
Ziyaret hakkında açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, “Samsun Valimiz Sayın Dr. Zülkif Dağlı’yı şube yönetim kurulumuz ile birlikte makamında ziyaret ettik. Pandemi döneminde yaptığımız sendikal çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Şube olarak hazırlamış olduğumuz ‘Pandemi Sürecinde Eğitim ve Öğretmenler’ anket sonuç raporunu kendilerine takdim ettik. Samsun ilimizde yeni göreve başlayan valimizin eğitim çalışmalarına gösterdiği hassasiyeti hissettik. Sayın Valimize ilgilerinden dolayı şükranlarımızı sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.
Ziyarette şube yönetiminden Ömer Yasan, Hamza Sofuoğu, Ayhan Arslanbay ve Ali Kıroğlu da hazır bulundu

Yıldız’dan Vali Dağlı’ya ‘Pandemi Sürecinde Eğitim ve Öğretmenler’ raporu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı

Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı

Eskişehirspor’un genç yeteneği Süper Lig ekiplerinin radarında

Eskişehirspor’un genç yeteneği Süper Lig ekiplerinin radarında

Altınordu, sezonun ilk çalışmasını yaptı

Altınordu, sezonun ilk çalışmasını yaptı

Bursa'da tarihi surlardan düşen kişi öldü

Bursa'da tarihi surlardan düşen kişi öldü

Gebe kalmaları durumunda literatürdeki ilk vaka olacaklar

Gebe kalmaları durumunda literatürdeki ilk vaka olacaklar

Samsun Namaz Vakitleri 8 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:49
Sabah
05:30
Öğle
12:45
İkindi
16:38
Akşam
19:51
Yatsı
21:25

Samsun Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Cumartesi

Gündüz Eczanesi
Ilkadim
Köksal Eczanesi
Ilkadim
Samsun Eczanesi
Ilkadim
Bulut Eczanesi
Atakum
Onar Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Zabıtadan berber ve kuaför denetimi

Zabıtadan berber ve kuaför denetimi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

Türk Ekonomi Bankası engellilere özel ilk ATM’sini Samsun’da kurdu

Türk Ekonomi Bankası engellilere özel ilk ATM’sini Samsun’da kurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.