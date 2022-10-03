Yıldızlar Grekoromen Güreş Ligi'nde Kayseri Talas GSK şampiyon oldu

Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Ligi'nde Kayseri Talas Gençlik Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gerçekleştirilen organizasyonda 12 kulüp mücadele etti.

Ligde Kayseri Talas Gençlik Spor Kulübü sporcuları çıktıkları 30 müsabakanın 19'undan galip ayrılarak takımlarına şampiyonluğu getirdi.

Şampiyonada Sakarya Hendek Spor Kulübü ikinci, Kayseri Şeker Spor Kulübü üçüncü ve İstanbul Çatalca Belediyesi Spor Kulübü de dördüncü sırada yer aldı.



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