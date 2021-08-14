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Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde kadınlar ve erkeklerde madalyalar sahiplerini buldu

14.08.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde kadınlar ve erkeklerde madalyalar sahiplerini buldu

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Aksaray'da düzenlenen Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde kadınlar 44, 48 ve 52 ile erkekler 50, 55 ve 60 kiloda madalyalar sahiplerini buldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada ikinci gün karşılaşmalarının sonunda sıkletlerinde dereceye girenler şöyle:

Kadınlar:

- 44 Kilo:

1. Şevval Erdoğmuş (Kocaeli)

2. Hanifenur Yumuk (Antalya)

3. Döndü Nida Demir (Konya)

3. Sudenaz Buyruk (Adana)

- 48 Kilo:

1. Dilara Öz (Antalya)

2. Rümeysa Hatice Kılıçkaya (Sivas)

3. Eda Kahveci (Düzce)

3. Merihsu Eyüboğlu (Rize)

- 52 Kilo:

1. Ayşegül Ertuğrul (Kahramanmaraş)

2. Belinay Koçbıyıkoğlu (Antalya)

3. Nebahat Ete (Siirt)

3. Esma Nur Ak (Giresun)

Erkekler:

- 50 Kilo:

1. Can Emirhan Esenboğa (Iğdır)

2. Batın Emre Özdemir (Manisa)

3. Denizhan Şenel (Ordu)

3. Emir Öztekin (Batman)

- 55 Kilo:

1. Mustafa Berat Şimşek (Sakarya)

2. Numan Onay (Ankara)

3. Ahmet Emir Solak (Konya)

3. Ömer Lütfü Özkalay (Kocaeli)

- 60 Kilo:

1. Ömer Faruk Turgutlu (Konya)

2. Emre Öztekin (Batman)

3. Cemal Kuzu (Kırşehir)

3. Abdul Kadir Üstün (Konya)

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