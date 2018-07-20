Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Pop müzik sanatçısı Mustafa Sandal ile Emina Sandal’ın 10 yıllık evliliği “anlaşmalı” olarak sona ermişti. Çiftin aralarında hazırladıkları protokole göre Mustafa Sandal, müşterek çocuklar için 10 bin, Emina Sandal için 15 bin lira nafaka ödeyecek. Mustafa Sandal, boşandığı eşine Sırbistan’da 250 bin Euro’ya bir ev alacak. Beykoz’daki ev en az 3 milyon dolara satılacak. Bu paranın 2 milyon doları Emina Sandal’a, 1 milyon doları Mustafa Sandal’a verilecek.

GİZLİ GİZLİ GÖRÜŞÜYORLAR

Magazin ve sosyete dünyası bu dedikoduyla çalkalanıyor… Emina Jahovic, Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini 2 çocuğuna rağmen geçtiğimiz ay bitirmişti. Sırp şarkıcı, iddiaya göre boşanmanın ardından işadamı Sadettin Saran'la yakınlaştı. Yazın sürpriz çifti olmaya aday ikili, magazin kulislerinde konuşulanlara göre bir haftadır gizli gizli görüşüyor.

36 yaşındaki şarkıcıyla ünlü işadamı, yakalanmamak için yoğun çaba sarf etse de geçtiğimiz gün yakayı ele verdi. Bebek ve civarında buluştukları öğrenilen ikili, çevredekiler tarafından tanınınca tedirgin oldu.