YILIN BOMBASI! Erman Toroğlu, Fatih Terim'i yerden yere vurdu!

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın 1-0 kaybettiği Kasımpaşa maçının ardından değerlendirmelerde bulundu ve Fatih Terim'in maçın bitmesine 4 dakika kala sahayı terk etmesine tepki gösterdi.

"EN UFAK ŞEYDE SALLIYOR"

"O kadar çok baskı oluyor ki bu işlerde, Fatih Terim en ufak şeyde yönetime sallıyor. "Biz satamıyoruz, beceriksiziz" diyor, yönetime sallıyor. Sergen Yalçın da, "Topçuları kimler aldıysa onlar konuşsun" diyor."

"DALGA MI GEÇİYORSUN?"

"Koca geminin kaptanısın. Gemiyi terk ediyorsun. 3 dakika var. Sana büyük ihtiyaç duyacaklar. Dalga mı geçiyorsun Fatih Terim? Ancak Türkiye'de ve Galatasaray'da yaparsın. Bir başkan çıkar, sen antrenmandayken seni görevden alır."

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPSIN"

"Fatih Terim çok daha etkili, Galatasaray'da öyle bir yerde ki, başkanı götürür, başkan olurum falan diyor ama önce teknik direktörlük yapsın, sonra başka şeylere geçsin. Yolu şaşırdı. Arkadaş, sen neden bahsediyorsun? Galatasaray'ın bu kadrosu, bu futbolu oynamamalı. Bu futbolu oynatan da Fatih Terim'dir."

"BİR TEK ETEBO'YU BEĞENDİM"

"Galatasaray'da Arda adam kovalamıyor, Belhanda adam kovalamıyor. Bir tek Etebo'yu beğendim, 5 defa falan darbe yedi bir pozisyonda."