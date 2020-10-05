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YILIN BOMBASI! Erman Toroğlu, Fatih Terim'i yerden yere vurdu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.10.2020 17:39 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 kaybettiği maçın son dakikalarında sahayı terk eden Fatih Terim'e, Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri geldi. Tecrübeli çalıştırıcının bu sezon G.Saray'a faydalı olamayacağını savunan Toroğlu, "Koca geminin kaptanısın. Gemiyi terk ediyorsun. Dalga mı geçiyorsun Fatih Terim?" ifadelerini kullandı.

YILIN BOMBASI! Erman Toroğlu, Fatih Terim'i yerden yere vurdu!

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın 1-0 kaybettiği Kasımpaşa maçının ardından değerlendirmelerde bulundu ve Fatih Terim'in maçın bitmesine 4 dakika kala sahayı terk etmesine tepki gösterdi.

"EN UFAK ŞEYDE SALLIYOR"

"O kadar çok baskı oluyor ki bu işlerde, Fatih Terim en ufak şeyde yönetime sallıyor. "Biz satamıyoruz, beceriksiziz" diyor, yönetime sallıyor. Sergen Yalçın da, "Topçuları kimler aldıysa onlar konuşsun" diyor."

"DALGA MI GEÇİYORSUN?"

"Koca geminin kaptanısın. Gemiyi terk ediyorsun. 3 dakika var. Sana büyük ihtiyaç duyacaklar. Dalga mı geçiyorsun Fatih Terim? Ancak Türkiye'de ve Galatasaray'da yaparsın. Bir başkan çıkar, sen antrenmandayken seni görevden alır."

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPSIN"

"Fatih Terim çok daha etkili, Galatasaray'da öyle bir yerde ki, başkanı götürür, başkan olurum falan diyor ama önce teknik direktörlük yapsın, sonra başka şeylere geçsin. Yolu şaşırdı. Arkadaş, sen neden bahsediyorsun? Galatasaray'ın bu kadrosu, bu futbolu oynamamalı. Bu futbolu oynatan da Fatih Terim'dir."

"BİR TEK ETEBO'YU BEĞENDİM"

"Galatasaray'da Arda adam kovalamıyor, Belhanda adam kovalamıyor. Bir tek Etebo'yu beğendim, 5 defa falan darbe yedi bir pozisyonda."

"KASIMPAŞA DAHA İYİ TAKIM"

"Yusuf Erdoğan'ın golü nefis. Galatasaray top gezdiriyor falan ama daha akıllı oynayan, rakip kaleye giden takım Kasımpaşa. Ben Kasımpaşa'yı takım olarak daha çok beğendim. Galatasaray oynuyor ama yalandan. Yan pas, geri pas... Her şeyi zamanında yapacaksın."

"GOLDEN ÖNCE FAUL YOK"

"İlk yarıdaki pozisyon inanılır gibi değil. Kasımpaşa 1 gol atıyor, yardımcı ofsayt bayrağını kaldırıyor, top gidiyor, gol oluyor. 5 dakika duruyor oyun, konuşuyorlar falan, VAR kontrol yapıyor, çizgi falan çekiyorlar ki gol, gerçekten gol. Ofsayt değil. Bu sefer geri dönüp başka yerlerde tahliller yapıyorlar. Hastanede idrar, kan tahlili yapılır ya, ince bağırsağa, kalın bağırsağa gidiyorlar en son anüste bakıyorlar ki faul var, o da tartışılır bir şey. 10 dakika da ona bakıyorlar, golü iptal ediyorlar. Dün Fenerbahçe'nin aleyhine olan faulde, bundan daha net Cisse'ye faul var, o top gidip penaltı oluyor, rakipte oyuncu atılıyor. O oyuncu haftaya oynamayacak, nasıl iş ağabey bu? Dün ve bugün."

"BÜYÜKLERİN DEVRİ BİTİYOR"

"Kasımpaşa akıllı idare ediliyor, bir sahibi var, delege falan yok, ona göre oyuncu alıyorlar. Büyüklerin devri yavaş yavaş bitiyor, aşağıdan gelecekler."

İSTİFA MI EDECEK?

Galatasarar yönetimi gelen mağlubiyetlerin ardından olağanüstü toplantı kararı almıştı. Toplantıdan önce gelen haberlerde ise Mustafa Cengiz’in, Terim’in istifasını istemeleri durumunda camiadan gelecek tepkilere göğüs gerip geremeyecekleri konusunda görüş alışverişi yapmak istediği bildirildi.Ancak toplantıda bu konunun güneme gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bence erman toroğlu’nun maaşını ödememiş sanırım Yürek mi yedi yoksa bu adam Fatih Terim’in yaveriydi bu
Belli sanada iyi para vermiş beko ali belli yani o golden önce faul yok diyorsan git gözlük al erman gözlük
haklı adam dağılın...
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