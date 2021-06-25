Yılın çiftinden haber var! İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'den tatil paylaşımları

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden "Masumiyet", izlenme oranlarında bir türlü bekleneni veremeyince erkenden final yaptı. Neyse ki, dizi sadece 13 bölüm sürse de oyuncu kadrosundakiler için güzel fırsatlar getirdi. Genç oyuncular İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın'ın parlamasını sağlayan "Masumiyet", oyuncularını sektörün aranan isimlerine dönüştürdü. Üstelik, yeni sezonun iddialı projeleri için adı geçen Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan, sadece işte değil aşkta da kazandı. "Masumiyet" setinde başlayan aşklarını en yakınlarından bile gizleyen ikili, muhabirlere yakalandıktan sonra sürekli mutluluk pozları vermeye başladı.

Alaçatı'yı alt üst ettiler

Mutlu çift, Bodrum'da el ele yakalanarak ifşa olduktan sonra tatil rotasını değiştirme kararı aldı. Birlikte Serkay Tütüncü'nün memleketi Alaçatı'ya giden çift, her fırsatta komik paylaşımlar yaparak takipçilerini güldürmeyi bir görev bildi. Ama son fotoğrafları biraz farklıydı.

Rakı masasında poz veren ve aşkları gözlerinden okunan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan, bu kez de mutluluklarıyla takipçilerinin yüzünü güldürdü.



