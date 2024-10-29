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Yılın en iyi oyuncusu açıklandı! Vini'ye şok...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.10.2024 09:55
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2024 Ballon d’Or (Altın Top) ödülünün sahibi İspanyol futbolcu Rodri oldu. İtalya’da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 20. sırada yer aldı.

Yılın en iyi oyuncusu açıklandı! Vini'ye şok...
Rodri

Rodri

İSP İspanya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d’Or bu gece sahibini buldu. Manchester City forması giyen Rodri rakiplerini geçerek ödülü kazanan isim oldu. İspanyol orta saha geçtiğimiz sezon kulübüyle İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk yaşarken, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) İspanya forması altında kupaya uzandı. Gecede Ballon d’Or ödülünü Liberyalı eski futbolcu ve 1995 yılı Ballon d’Or sahibi George Weah takdim etti. 64 yıl sonra ilk kez bir İspanyol futbolcu bu ödülü kazandı. Eylül ayında Arsenal ile oynanan mücadelede çapraz bağları yırtılan 28 yaşındaki futbolcu, ödül töreninde isminin açıklanması sonrası sahneye koltuk değnekleriyle çıktı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

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Paris’te düzenlenen gecede diğer ödüller de sahiplerini buldu. Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy, Lamine Yamal’ın oldu. Milli futbolcu Arda Güler, bu kategoride 2. sırada yer aldı. Aitana Bonmati, kadınlarda üst üste ikinci kez ’Yılın Futbolcusu’ seçildi. Yılın teknik direktörü ödülünü erkeklerde Carlo Ancelotti; kadınlarda ise Emma Hayes kazandı. Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, yılın en iyi kalecisi ödülünün (Yachine Trophy) sahibi oldu. Sezonun en golcü oyuncusu ödülü (Gerd Müller Trophy) Harry Kane’e verildi. Yılın en iyi kulübü ödüllerini erkeklerde Real Madrid, kadınlarda Barcelona elde etti.

Ballon d’Or oylamasında sıralama şöyle oluştu:

  1. Rodri
  2. Vinicius Junior
  3. Jude Bellingham
  4. Dani Carvajal
  5. Erling Haaland
  6. Kylian Mbappe
  7. Lautaro Martinez
  8. Lamine Yamal
  9. Toni Kroos
  10. Harry Kane
  11. Phil Foden
  12. Florian Wirtz
  13. Dani Olmo
  14. Ademola Lookman
  15. Nico Williams
  16. Granit Xhaka
  17. Federico Valverde
  18. Emiliano Martinez
  19. Martin Odegaard
  20. Hakan Çalhanoğlu
  21. Bukayo Saka
  22. Antonio Rüdiger
  23. Ruben Dias
  24. William Saliba
  25. Cole Palmer
  26. Declan Rice
  27. Vitinha
  28. Alejandro Grimaldo
  29. Mats Hummels
  30. Artem Dovbyk
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Anahtar Kelimeler:
ballon d'or
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