Yılın en iyi oyuncusu açıklandı! Vini'ye şok...

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d’Or bu gece sahibini buldu. Manchester City forması giyen Rodri rakiplerini geçerek ödülü kazanan isim oldu. İspanyol orta saha geçtiğimiz sezon kulübüyle İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk yaşarken, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) İspanya forması altında kupaya uzandı. Gecede Ballon d’Or ödülünü Liberyalı eski futbolcu ve 1995 yılı Ballon d’Or sahibi George Weah takdim etti. 64 yıl sonra ilk kez bir İspanyol futbolcu bu ödülü kazandı. Eylül ayında Arsenal ile oynanan mücadelede çapraz bağları yırtılan 28 yaşındaki futbolcu, ödül töreninde isminin açıklanması sonrası sahneye koltuk değnekleriyle çıktı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Paris’te düzenlenen gecede diğer ödüller de sahiplerini buldu. Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy, Lamine Yamal’ın oldu. Milli futbolcu Arda Güler, bu kategoride 2. sırada yer aldı. Aitana Bonmati, kadınlarda üst üste ikinci kez ’Yılın Futbolcusu’ seçildi. Yılın teknik direktörü ödülünü erkeklerde Carlo Ancelotti; kadınlarda ise Emma Hayes kazandı. Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, yılın en iyi kalecisi ödülünün (Yachine Trophy) sahibi oldu. Sezonun en golcü oyuncusu ödülü (Gerd Müller Trophy) Harry Kane’e verildi. Yılın en iyi kulübü ödüllerini erkeklerde Real Madrid, kadınlarda Barcelona elde etti.

Ballon d’Or oylamasında sıralama şöyle oluştu: