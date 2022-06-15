Yılın ilk Antep fıstığı yetiştiricisi altınla ödüllendirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2022 yılının ilk mahsulü boz Antep fıstığı Nizip Ticaret Borsasına getirildi.

Kırsal Teketaş Mahallesi'nden yılın ilk mahsul boz Antep fıstığını borsaya getiren üretici Abdurrahman Açıkgöz, törenle yarım altınla ödüllendirildi.

Borsa Başkanı İbrahim Sarı, Antep fıstığının ilçenin en önemli tarımsal ürünü olduğunu ve ürün üretimini teşvik etmek amacıyla her yıl ödül töreni düzenlediklerini söyledi.

Hasat mevsiminden yaklaşık 45 gün önce olgunlaşarak doğal rengine ve tadına kavuşan erkenci olarak tabir edilen boz Antep fıstığının altınla ödüllendirdiğini ifade eden Sarı, "Çiftçimiz, gayret etmiş çabalamış ve yılın ilk ürününü yetiştirerek bugün bizlerle buluşturmuştur. Kıymetli üreticimizi tebrik ediyor tüm üreticilerimizin ürünlerini kazasız belasız hasat etmelerini, bolluk ve bereket içinde bir yıl geçirmelerini diliyorum." dedi.

Açıkgöz ise her sene olduğu gibi çiftçileri gururlandıran Nizip Ticaret Borsası yöneticilerine teşekkür etti.

