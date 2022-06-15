YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Yılın ilk Antep fıstığı yetiştiricisi altınla ödüllendirildi

Yılın ilk Antep fıstığı yetiştiricisi altınla ödüllendirildi

15.06.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın ilk Antep fıstığı yetiştiricisi altınla ödüllendirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2022 yılının ilk mahsulü boz Antep fıstığı Nizip Ticaret Borsasına getirildi.

Kırsal Teketaş Mahallesi'nden yılın ilk mahsul boz Antep fıstığını borsaya getiren üretici Abdurrahman Açıkgöz, törenle yarım altınla ödüllendirildi.

Borsa Başkanı İbrahim Sarı, Antep fıstığının ilçenin en önemli tarımsal ürünü olduğunu ve ürün üretimini teşvik etmek amacıyla her yıl ödül töreni düzenlediklerini söyledi.

Hasat mevsiminden yaklaşık 45 gün önce olgunlaşarak doğal rengine ve tadına kavuşan erkenci olarak tabir edilen boz Antep fıstığının altınla ödüllendirdiğini ifade eden Sarı, "Çiftçimiz, gayret etmiş çabalamış ve yılın ilk ürününü yetiştirerek bugün bizlerle buluşturmuştur. Kıymetli üreticimizi tebrik ediyor tüm üreticilerimizin ürünlerini kazasız belasız hasat etmelerini, bolluk ve bereket içinde bir yıl geçirmelerini diliyorum." dedi.

Açıkgöz ise her sene olduğu gibi çiftçileri gururlandıran Nizip Ticaret Borsası yöneticilerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te şampiyon olan spor kulüpleri kortej yürüyüşü düzenlediGaziantep'te şampiyon olan spor kulüpleri kortej yürüyüşü düzenledi
Gümüşhane'de yıldırım isabet eden 43 keçi telef olduGümüşhane'de yıldırım isabet eden 43 keçi telef oldu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet töreninde konuştu:Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam'daki hafızlık icazet töreninde konuştu:

Gaziantep Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:18
Sabah
05:03
Öğle
12:36
İkindi
16:27
Akşam
19:59
Yatsı
21:37
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Saman nezlesine 'sıcak' reçete: Düzenli olarak sevişin

Saman nezlesine 'sıcak' reçete: Düzenli olarak sevişin

Televizyonda sıcak anlar! Özel odaya gidince gündem oldular

Televizyonda sıcak anlar! Özel odaya gidince gündem oldular

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Okul gezisinde hayatının kabusunu yaşadı! Teyakkuza geçtiler

Okul gezisinde hayatının kabusunu yaşadı! Teyakkuza geçtiler

Önce dövdü, sonra kasap çocuklarını çağırıp...

Önce dövdü, sonra kasap çocuklarını çağırıp...

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.