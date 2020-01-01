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  4. Yılın ilk tatilini sahil kenarında geçirdiler

Yılın ilk tatilini sahil kenarında geçirdiler

MUĞLA HABERLERİ  | 01.01.2020 17:22 | Son Güncelleme

Yeni yılın ilk tatil gününde Muğla’nın günübirlik tatil beldesi Akyaka sahilinde büyük yoğunluk yaşandı.2020 yılının ilk tatilini deniz kenarında güneşin sıcaklığında geçirmeyi tercih eden Muğlalılar ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, sahilde hem yürüyüş yaptı, hem de kumsal üzerinde çay-kahve keyfi gerçekleştirdi.

Yeni yılın ilk tatil gününde Muğla’nın günübirlik tatil beldesi Akyaka sahilinde büyük yoğunluk yaşandı.
2020 yılının ilk tatilini deniz kenarında güneşin sıcaklığında geçirmeyi tercih eden Muğlalılar ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, sahilde hem yürüyüş yaptı, hem de kumsal üzerinde çay-kahve keyfi gerçekleştirdi. Hava sıcaklığının 18 derece olarak ölçüldüğü Akyaka sahilinde bulunan işletmelerin çoğunluğu hizmet verirken, vatandaşlar hem yılın ilk tatilini değerlendirdi, hem de kış güneşinin tadını çıkardı.
Akyaka sahilinde güneşleyen vatandaşların yanı sıra, Azmak tekne turuna çıkan vatandaşlar yarım saatlik Azmak içindeki tekne turu yaşarak yeni yıla sıcak bir havada girmenin mutluluğunu yaşadılar.

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