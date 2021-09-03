Yılın olayı! Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Ozan Tufan’ın milli takıma İngiltere’deki oturma izni sorunu yüzünden katılamadığı açıklandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Watford’un Ozan Tufan için İngiltere Çalışma Bakanlığı’na yaptığı çalışma izni başvurusu kabul edilmedi. Bu yüzden de İçişleri Bakanlığı, Ozan Tufan’a oturma izni vermedi. Bu nedenle Ozan Tufan’ın kiralık anlaşmasının feshedileceği ve Fenerbahçe’ye dönebileceği gündeme geldi.

LİSTEDE YER ALMADI

Watford 25 kişilik listeyi Premier Lig yönetimine gönderdi. Bu listede Ozan Tufan’ın adının yer almaması dikkat çekti. Ayrıca Watford’un resmi sitesinde 26’ncı futbolcu olarak Ozan’ın fotoğrafı yer almasına rağmen forma numarasının olmaması da şüpheleri artırdı.



