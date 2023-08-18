Yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu Kanlıca'daki yalısından paylaştı!

"Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Sosyal medya aracılığıyla sık sık son hallerini paylaşan Yeşilçam'ın güzeli adından söz ettiriyor.
Usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Gülşen Bubikoğlu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ile adeta yıllara meydan okuyor.
Usta oyuncu son olarak Kanlıca'daki yalısından gün batımını paylaştı. Sık sık İstanbul manzarasını paylaşan ve yazın tadını yalısının bahçesinde çıkaran usta oyuncu sosyal medyada dikkat çekti.
Yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu'na "Yaşıyorsunuz bu hayatı" yorumları geldi.