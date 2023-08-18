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Yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu Kanlıca'daki yalısından paylaştı!

18.08.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın güzeller güzeli isimlerinden Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor. Başarılı oyuncu sosyal medyada da oldukça aktif. Kanlıca'daki yalısından manzara paylaşan Gülşen Bubikoğlu'na "Yaşıyorsunuz bu hayatı" yorumları geldi.

"Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Sosyal medya aracılığıyla sık sık son hallerini paylaşan Yeşilçam'ın güzeli adından söz ettiriyor.

Usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Gülşen Bubikoğlu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ile adeta yıllara meydan okuyor.

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Usta oyuncu son olarak Kanlıca'daki yalısından gün batımını paylaştı. Sık sık İstanbul manzarasını paylaşan ve yazın tadını yalısının bahçesinde çıkaran usta oyuncu sosyal medyada dikkat çekti.

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Yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu'na "Yaşıyorsunuz bu hayatı" yorumları geldi.

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