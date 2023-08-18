Arzum Onan'ın 4500 TL'lik terliğine 'emekli maaşı' yorumu! Sessiz kalmadı

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ' 27 yıllık evliliklerini bir süre önce bitirerek herkesi şaşırttı. Bir çocuk annesi Arzum Onan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekiyor.

Aslantuğ'dan boşandıktan sonra tatilde dostları ve ailesiyle vakit geçiren Arzum Onan ne paylaşsa gündem oluyor.

Son olarak oyuncu bir arkadaşının terlik markasının reklamını yaptı. Arzum Onan'ın ayağındaki terliklerin fiyatı ise 4500 TL idi. Bu duruma eleştirel yorumlar gecikmedi.

Bir takipçi Arzum Onan'a "Adalet bu dünyanın neresinde? 4500 TL'lik sandaleti 7500 TL'lik emekli maaşı ile almak hayal dahi değil. Ancak size çok yakıştığını söylemek isterim" yazdı.



Arzum Onan ise bu siteme yalnızca "Haklısınız" yanıtını verdi.



