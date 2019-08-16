Yıllarca yanlış yapmışız! Kahveyi pişirmeden önce…

Kültürümüzün önemli bir parçası olan Türk kahvesi tadıyla, kokusuyla ve tarihiyle dünyaya nam salmış bir içecektir. Pişirmesi son derece kolay gözükse de farkında olmadan yanlış tekniklerle pişiriyoruz birçoğumuz.

AĞIR ATEŞTE PİŞİRMEK YANLIŞ



Hepimizin yaptığı en büyük yanlış kahveyi kısık ateşte ağır ağır pişirmek. Orta ateşte, iyi öğütülmüş bir kahve çekirdeği pişirmek lezzetli Türk kahvesi içmenize neden olacaktır.

KAHVE ÖZÜNDE TATLI BİR MEYVEDİR



Kahve, normalde acı bir tada sahip değildir. Onu acı kılan şey ise yanlış kavrulmasıdır. Halbuki kahvenin özü tatlıdır.

KISA SÜREDE PİŞİRMEK GEREKİYOR



En büyük hatalardan bir diğeri de kahveyi uzun pişirme süresidir. Aynı zamanda kahve pişirirken soğuk su kullanılmamalıdır. Oda sıcaklığında bir su kullanılmalıdır. Kısa sürede ve oda sıcaklığında su kullanarak pişirilen kahvenin kokusu da lezzeti de daha yoğun olur. Acı tat vermez.

