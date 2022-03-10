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Yıllardır tüketiliyor! İnsan vücuduna etkileri korkunç...

10.03.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezleri arasında olan midye, genellikle ayaküstü tüketiliyor. Şipşak atıştırmalık gibi tüketilen midyenin yararları olduğu kadar insan vücuduna birçok zararı bulunuyor.

Yıllardır tüketiliyor! İnsan vücuduna etkileri korkunç...

Protein açısından oldukça zengin olan midye dolmanın 1 tabağında 18 gram protein yer alıyor. Vazgeçilmez lezzetlerden biri olan ve son dönemlerde popülerliğini koruyan midye, kansere varan sağlık sorunlarıyla insanları baş başa bırakıyor.

Yıllardır tüketiliyor! İnsan vücuduna etkileri korkunç...

Midye dolmanın yararları da bulunuyor. Selenyum ve magnezyum açısından zengin olan midye dolma kanın pıhtılaşmasının önüne geçiyor, cilt sağlığına iyi geliyor, egzama ve sedef hastalığı gibi problemlerin minimuma inmesine neden oluyor.

Yıllardır tüketiliyor! İnsan vücuduna etkileri korkunç...

A, C ve B-12 yönünden de zengin olan midye dolma aynı zamanda vücuttaki demir ihtiyacını karşılıyor.

Yıllardır tüketiliyor! İnsan vücuduna etkileri korkunç...

Bir besini tüketirken onun yararlarını ve zararlarını bilmek, göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ancak afiyetle tüketilen midye dolmanın yararları bulunduğu kadar zararları da bulunuyor.
Yıllardır tüketiliyor! İnsan vücuduna etkileri korkunç...

Ağır metaller barındırdığı için Hepatit A hastalığına yol açabiliyor.
Yıllardır tüketiliyor! İnsan vücuduna etkileri korkunç...

Midyeyi sürekli tüketirseniz böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, cinsel yaşam bozuklukları, kalp ritmi bozukluğu, sinir sistemi bozukluğu gibi hastalıklara yakalanma riskini artırıyor.

Yıllardır tüketiliyor! İnsan vücuduna etkileri korkunç...

KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Yapılan araştırmada, Türkiye'de hazır satılan midye dolmalardaki toksik etkili ağırmetal seviyeleri ölçüldü ve midye dolmalarda krom, arsenik ve kadmiyum seviyelerinin çok yüksek olduğu sonucuna varıldı.
Yıllardır tüketiliyor! İnsan vücuduna etkileri korkunç...

Midye dolmanın, insan sağlığı için kanser riski oluşturduğu tespit edildi.
Yıllardır tüketiliyor! İnsan vücuduna etkileri korkunç...

Öte yandan uluslararası araştırma şirketi, denizlerdeki kimyasal madde kirliliğinin, midye dolma gibi ürünlerle insanlara bulaştığını ifade etti.


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Anahtar Kelimeler:
kanser
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