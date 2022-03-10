Yıllardır tüketiliyor! İnsan vücuduna etkileri korkunç...

Protein açısından oldukça zengin olan midye dolmanın 1 tabağında 18 gram protein yer alıyor. Vazgeçilmez lezzetlerden biri olan ve son dönemlerde popülerliğini koruyan midye, kansere varan sağlık sorunlarıyla insanları baş başa bırakıyor.

Midye dolmanın yararları da bulunuyor. Selenyum ve magnezyum açısından zengin olan midye dolma kanın pıhtılaşmasının önüne geçiyor, cilt sağlığına iyi geliyor, egzama ve sedef hastalığı gibi problemlerin minimuma inmesine neden oluyor.

A, C ve B-12 yönünden de zengin olan midye dolma aynı zamanda vücuttaki demir ihtiyacını karşılıyor.

Bir besini tüketirken onun yararlarını ve zararlarını bilmek, göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ancak afiyetle tüketilen midye dolmanın yararları bulunduğu kadar zararları da bulunuyor.



Ağır metaller barındırdığı için Hepatit A hastalığına yol açabiliyor.



Midyeyi sürekli tüketirseniz böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, cinsel yaşam bozuklukları, kalp ritmi bozukluğu, sinir sistemi bozukluğu gibi hastalıklara yakalanma riskini artırıyor.

KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Yapılan araştırmada, Türkiye'de hazır satılan midye dolmalardaki toksik etkili ağırmetal seviyeleri ölçüldü ve midye dolmalarda krom, arsenik ve kadmiyum seviyelerinin çok yüksek olduğu sonucuna varıldı.



Midye dolmanın, insan sağlığı için kanser riski oluşturduğu tespit edildi.



Öte yandan uluslararası araştırma şirketi, denizlerdeki kimyasal madde kirliliğinin, midye dolma gibi ürünlerle insanlara bulaştığını ifade etti.



