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Yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz! Ufak gibi görünse de yemeklerin lezzetini kaçıran hatalar

07.11.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepimizin yemek yaparken kazandığı belli alışkanlıkları ve dikkat ettiği ufak detaylar var. Ancak farkında olmadan yaptığımız yanlış şeyler, yemeklerin tadını kaçırabilir ve umduğumuz lezzeti yakalayamayız. Peki sık sık yapılan bu hatalar hangileri? İşte ufak gibi görünse de yemeklerin lezzetini kaçıran hatalar...

Yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz! Ufak gibi görünse de yemeklerin lezzetini kaçıran hatalar

Yemek yapmak tamamen kişisel bir iş. Herkesin kendine göre bir yemek yapma stili var. Ancak bazen kulaktan dolma bilgilerle yaptığımız yemeklerde istediğimiz lezzeti bir türlü yakalayamayız. Ufak gibi görünse de yapılan hatalar yemeğin lezzetini tamamen değiştirir. Bu yüzden bu hataları yapmaktan kaçınmalıyız. İşte yemeklerin lezzetini kaçıran hatalar....

TAVAYI ÖNCEDEN ISITMAMAK

Kızartma yaparken tavayı önceden ısıtmamak pek çok kişinin gözden kaçırdığı bir nokta. Eğer tavayı önceden ısıtmazsanız, özellikle et ve balık yaparken zorlanabilirsiniz.

YEŞİLLİKLERİ KURUTMADAN KULLANMAK

Yemek yaparken yapılan yaygın hatalardan birisi de yeşillikleri ıslak kullanmak. Islak sebzelerdeki su, pişirirken buhara neden olur ve yemeğin lezzetini kaçırır.

PİRİNCİ KARIŞTIRMAK

Yapılan bir diğer hata da pirinci karıştırmak. Haşlanan pirinçleri karıştırırsanız içindeki nişastanın açığa çıkmasına neden olursunuz. Bu yüzden pilav yaparken pirinci karıştırmamaya dikkat edin.

ETİ SOĞUK BİR ŞEKİLDE PİŞİRMEK

Eğer eti buzdolabından çıkardığınız gibi pişirmeye başlıyorsanız, yine hata yapıyorsunuz. Eti pişirmeden önce oda sıcaklığına gelmesi için beklemeniz önemli bir detay. Aksi halde soğuk et pişerken dağılır ve dışı yanarken içi çiğ kalır.

ETİ PİŞİRDİKTEN SONRA DİNLENDİRMEMEK

Sık yapılan başka bir hata da eti pişirdikten hemen sonra kesmek. Ancak et piştikten sonra etin suyu merkezde kalır. Pişirdikten sonra etin içindeki suyun, etin her tarafına dağılması için 10 dakika kadar beklemeli ve daha sonra kesmelisiniz.

MAKARNA SUYUNA YAĞ EKLEMEK

Evet, pek çok kişinin yaptığı hatalardan bir tanesi de makarna yaparken suyuna yağ eklemek. Makarnanın suyuna eklediğiniz yağ, sosun makarnaya yapışmasını zorlaştırır. Tabii ki makarnayı soslu yapmıyorsanız bu bir hata olmaktan çıkıyor.

SARIMSAĞI ÇOK ÖNCE EKLEMEK

Sarımsak, yemeklerin lezzetini oldukça arttıran bir besin olmasıyla beraber çabucak yanmasıyla da meşhur. Yemekleri pişirirken erken eklediğiniz bir sarımsak yanabilir ve yemeğin lezzetini kaçırabilir. Bu yüzden sarımsağı pişirmenin en son aşamasında eklemelisiniz.

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