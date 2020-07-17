Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Uzmanı, detoksun nasıl yapılması gerektiğini açıkladı...

Sağlıklı bir zihin, fit bir vücut ve tabii ki hastalıksız bir yaşamı hepimiz istiyoruz. Bunu, dengeli beslenme, egzersiz ve düzenli olarak yapacağınız detoks programlarıyla başarmanız mümkün. Kandaki toksinlerin vücuttan atılması, vücuttaki sistemlerin sağlıklı çalışabilmesi için detoks şart. Bunun için detoks merkezlerinde yapılan özel detoks programlarına katılabilir ya da evinizde kendi detoks programınızı yapabilirsiniz. Zararlı toksinlerin vücuttan atılması için takip etmesi kolay ve aynı zamanda çok fazla zaman ve çaba harcamadığınız etkili ipuçlarının bir listesini hazırladık.

ILIK LİMONLU SU İÇİN

Detoks programınızda ilk adım güne, ılık ve taze limon sıkılmış bir bardak suyu içerek başlamak olsun. Bu harika ikili, toksinleri vücuttan atma potansiyeline sahip. Daha iyi sonuçlar için suyunuza rendelenmiş zencefil de ekleyebilirsiniz. Limon ve zencefil birlikte sindirimi iyileştirir ve metabolizmayı hızlandırır. Etkili olması için aç karnına tüketmeyi unutmayın.

VÜCUDUNUZU SU İLE ARINDIRIN

Su demişken hatırlatalım, vücudunuzu her zaman nemli tutmak önemlidir. Hiç aklınıza gelmemiş olabilir ama vücudumuz tükürük üretmek için suya ihtiyaç duyar, aynı şekilde su içmek terlemeye yardımcı olur ve vücuttaki toksinlerin atılması sağlanır. Bir günde en az 8-10 bardak veya 2 litre su içmek çok önemli. Yanınızda bir su şişesi taşıyıp, fırsat buldukça içmeye çalışın. Bir ipucu daha; vücudunuzun terleme yoluyla atıkları ortadan kaldırabilmesi için saunada terleyin. Detoks ayak banyolarını da deneyebilirsiniz.