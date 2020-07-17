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Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Uzmanı, detoksun nasıl yapılması gerektiğini açıkladı...

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Yüzlerce yıldır dünyadaki pek çok kültür tarafından uygulanan detoksifikasyon, bedeni içeriden temizlemek ve beslemekle ilgili. Vücuda giren toksinleri ortadan kaldırıp ardından vücudunuzu sağlıklı besinlerle beslemek anlamına gelen detoks, sizi hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Detoks yapmanın farklı yolları var, uygulayabileceğiniz bazı yolları sizin için derledik.

Yıllardır yanlış yapıyormuşuz! Uzmanı, detoksun nasıl yapılması gerektiğini açıkladı...

Sağlıklı bir zihin, fit bir vücut ve tabii ki hastalıksız bir yaşamı hepimiz istiyoruz. Bunu, dengeli beslenme, egzersiz ve düzenli olarak yapacağınız detoks programlarıyla başarmanız mümkün. Kandaki toksinlerin vücuttan atılması, vücuttaki sistemlerin sağlıklı çalışabilmesi için detoks şart. Bunun için detoks merkezlerinde yapılan özel detoks programlarına katılabilir ya da evinizde kendi detoks programınızı yapabilirsiniz. Zararlı toksinlerin vücuttan atılması için takip etmesi kolay ve aynı zamanda çok fazla zaman ve çaba harcamadığınız etkili ipuçlarının bir listesini hazırladık.

ILIK LİMONLU SU İÇİN

limonlu su

Detoks programınızda ilk adım güne, ılık ve taze limon sıkılmış bir bardak suyu içerek başlamak olsun. Bu harika ikili, toksinleri vücuttan atma potansiyeline sahip. Daha iyi sonuçlar için suyunuza rendelenmiş zencefil de ekleyebilirsiniz. Limon ve zencefil birlikte sindirimi iyileştirir ve metabolizmayı hızlandırır. Etkili olması için aç karnına tüketmeyi unutmayın.

VÜCUDUNUZU SU İLE ARINDIRIN

Su demişken hatırlatalım, vücudunuzu her zaman nemli tutmak önemlidir. Hiç aklınıza gelmemiş olabilir ama vücudumuz tükürük üretmek için suya ihtiyaç duyar, aynı şekilde su içmek terlemeye yardımcı olur ve vücuttaki toksinlerin atılması sağlanır. Bir günde en az 8-10 bardak veya 2 litre su içmek çok önemli. Yanınızda bir su şişesi taşıyıp, fırsat buldukça içmeye çalışın. Bir ipucu daha; vücudunuzun terleme yoluyla atıkları ortadan kaldırabilmesi için saunada terleyin. Detoks ayak banyolarını da deneyebilirsiniz.

KAFEİNİ BIRAKIN, YEŞİL ÇAYA BAKIN

Çay veya kahve gibi kafeinli içecekler vücuda aslında faydadan çok zarar veriyor ve pek çoğumuz bunun farkında değiliz. En iyisi bu zararlı etkilerden kurtulmak için, çay ve kahveyi daha iyi bir alternatif olan yeşil çay ile değiştirin. Bu sayede sindirim sisteminiz temizlenecek, metabolizmanız daha hızlı çalışmaya başlayacak, hatta kilo verebileceksiniz.

YETERLİ UYKU UYUYUN

Uyku, sadece vücudu detoksifiye etmez aynı zamanda zihinlerimizi de detoksifiye eder. Bu yüzden iyi bir gece uykusunun önemini hafife almayın. Unutmayın, siz uyurken beyniniz de toksinleri temizleme eğiliminde. Yeterince ve kaliteli bir uyku uyuduğunuza emin olun.

DETOKS ETKİLİ YİYECEKLERİ LİSTENİZE ALIN

Kahverengi pirinç ve organik olarak yetiştirilen taze meyve ve sebzeler de dahil olmak üzere bol miktarda lifli besin yemek detoks için önemli. Bunların içinde pancar, turp, enginar, lahana, brokoli, son yıllarda oldukça popülerleşen spirulina, klorella ve deniz yosunu gibi harika besinler bulunuyor.


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