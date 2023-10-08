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Yılların golcüsüydü, kaleci oldu! Milan'dan maç sonu beklenmedik hamle, Olivier Giroud'nun mevkisini değiştirdi

08.10.2023 18:48 | Son Güncelleme:
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İtalya Serie A'nın köklü kulübü Milan son oynadığı mücadelede Genoa'ya konuk oldu. Karşılaşma 1-0 Milan'ın üstünlüğü ile biterken, Milan kalecisinin gördüğü kırmızı kart sonrası kaleye geçen Giroud için Milan kulübünden maç sonu Milan'dan beklenmedik bir hamle geldi. İşte detaylar...

Olivier Giroud

Olivier Giroud

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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Ligin iddialı ekiplerinden Milan, deplasmanda Genoa ile karşılaştı. Golsüz eşitlikle geçilen ilk yarının ardından Milan, 87. dakikada Christian Pulisic'in golüyle 1-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

GIROUD KALEYE GEÇTİ

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Maçın uzatmalarında her iki tarafta da kaleciler kırmızı kart gördü. Milan'da kaleci Mike Maignan, 90+8. dakikada kırmızı kart gördü ve 5 oyuncu değişikliği nedeniyle konuk ekipte, kaleye golcü futbolcu Olivier Giroud geçti. Genoa'da da 90+13. dakikada kaleci Josep Martinez, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Martinez'in kırmızı kartı sonrası ev sahibi ekipte yedek kaleci Nicola Leali kalan bölümde oynadı.

KALESİNDE DEVLEŞTİ

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Milan'da Olivier Giroud son anlarda kritik bir kurtarış yaparak 3 puanda pay sahibi oldu. Genoa'da Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan milli futbolcu Berkan Kutlu da 68. dakikada oyuna girdi. Ligde 7. galibiyetini alarak puanını 21'e yükselten Milan, zirvedeki yerini korudu.

MILAN'IN YENİ KALECİSİ: GIROUD

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Karşılaşmanın ardından Milan'dan beklenmedik bir hamle geldi. İtalyan ekibi resmi internet sayfasında 'kaleciler' kısmına Olivier Giroud'nun kaleci formasıyla çekilen bir fotoğrafını eklerken herkesi şaşırttı.

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