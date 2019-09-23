YEMEK

Yılların takım yemeği geleneği devam ettiriliyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.09.2019 13:52 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde düğünlerde hazırlanan geleneksel takım yemeği, 870 kilogram et kullanılarak 3 bin kişi için hazırlandı.

İlçede kuşaktan kuşağa geçirilen ve sağlam bağların oluşmasını sağlayan gelenekler devam ettiriliyor. Özel günler için yaklaşık bir hafta öncesinden hazırlıklara başlanarak düğün, sünnet ve mevlit yemeklerinde takım adı verilen çorba, et yemeği, pilav ve helvadan oluşan menü hazırlanıyor. Son olarak hazırlanan düğün yemeğinde 870 kilogram kemiksiz et kullanılarak vatandaşlara takım yemeği ikram edildi.

Düğün yemeğini pişiren aşçılardan Arif Türkoğlu yaptığı açıklamada "Yemeğimiz takım yemeği olarak yoğurt çorbası, dana etinden kuşbaşı tas kebabı, pirinç pilavı ve irmik helvasından oluşmakta. Vatandaşlara ikram etmekteyiz. Bugünkü menümüzü eti 870 kilogramdı, 5 kazanda pişirdik bunu. 4 kazan pilav, 2 kazan çorba ve 2 kazan da helva pişirdik. Bugünkü düğün yemeğimizi 3 bin kişilik olarak hazırladık" dedi.
Sandıklı'da uzun yıllardır böyle bir gelenek olduğuna değinen diğer aşçı Selim Altıkulaç da dört çeşit yemeğin misafirlerine ikram edildiğini özel günlerde de özellikle et tüketildiğini kaydetti.

Düğün Sahibi Hüseyin Öztaş da yaklaşık 3 bin kişiye bu takım yemeğinden ikram ettiklerini bildirdi.

Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Zero aldatmacası; Şekerli içecekler öldürüyor!Zero aldatmacası; Şekerli içecekler öldürüyor!
Bir buçuk dönüm alanda bin bir çeşit ürün yetiştiriyor! Görüntüler şaşırtıyorBir buçuk dönüm alanda bin bir çeşit ürün yetiştiriyor! Görüntüler şaşırtıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
takım yemeği yöresel yemekler

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Şoke eden iddia! Konser için istediği ücret...

Şoke eden iddia! Konser için istediği ücret...

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! 'Sırların efendisi' geliyor!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! 'Sırların efendisi' geliyor!

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'den doğum günü paylaşımı

Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'den doğum günü paylaşımı

Güldür Güldür Show hayranlarına müjde!

Güldür Güldür Show hayranlarına müjde!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zero aldatmacası; Şekerli içecekler öldürüyor!

Zero aldatmacası; Şekerli içecekler öldürüyor!

Bir buçuk dönüm alanda bin bir çeşit ürün yetiştiriyor! Görüntüler şaşırtıyor

Bir buçuk dönüm alanda bin bir çeşit ürün yetiştiriyor! Görüntüler şaşırtıyor

Mağaradan gelen lezzet

Mağaradan gelen lezzet! Hem bozulmuyorlar hem de yemeklerin tadı güzelleşiyor

Çam kozalağı reçeli yapımı: Kışın vazgeçilmez tatlısı damakları şenlendiriyor

Özellikle kışın tüketiliyor! Karaciğer yaraları ve kanserle savaşıyor

Enerji içecekleri içeriği nedir? Enerji içecekleri gerçekten kansere neden oluyorlar mı?

Enerji içeceği içenler bu habere dikkat!

Bir kaşığa 40 tane sığan lezzet: Kayseri mantısı

30 farklı türü yapılıyor! Püf noktası ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.