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Yılmaz Erdoğan'dan "Bir daha 'Akil İnsanlar' heyetine girer miydiniz?" sorusuna şaşırtan cevap

13.10.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılmaz Erdoğan, "Bir daha gerekse “Akil İnsanlar” heyetine girer miydiniz?" soruna yanıt verdi: Ben sıramı savdım diye düşünüyorum.

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, çözüm sürecinde kurulan “Akil İnsanlar” heyetinin bir daha kurulması durumunda katılıp katılmayacağı sorusuna yanıt verdi. "Ben sıramı savdım diye düşünüyorum" diyen Erdoğan, "Benim için vatani vazifeydi. Başarılı veya başarısız olmasından önce niyeti önemlidir. Benim niyetim çok iyiydi. Ve bir süre de başarılı oldu diye düşünüyorum" dedi.

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan Erdoğan, Kürt sorununun çözümünde gelinen mesafeyi yorumlarken "Bunlar tarihin adını koyacağı şeyler" dedi.

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