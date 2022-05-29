Yılmaz Erdoğan'dan kahkahalara boğan açıklama! İçinde ukde kaldı: "Uma Thurman'ı öpmek üzereyken..."

Yılmaz Erdoğan, Mehmet Demirkol'a özel açıklamalarda bulundu. Cannes Film Festivali'ne katıldıkları dönemden bahseden ünlü oyuncunun açıklamaları izleyenleri gülümsetti.

Cannes film festivalinde jürinin çok enteresan olduğunu söyleyen Yılmaz Erdoğan, "Katıldığımız sene Robert De Niro başkan, Jude Law, Uma Thurman gibi isimler vardı" dedi.

UMA THURMAN'I ÖPMEK İÇİN 15 DAKİKA AYAKTA BEKLEDİ

Uma Thurman'ın filmlerini beğendiğini söyleyen Yılmaz Erdoğan, 12 kişi olduklarını ve yıldız oyuncunun yemekte herkesi tek tek tebrik ettiğini söyledi.

"UMA THURMAN BENİ UNUTTU GİTTİ"

Yılmaz Erdoğan Uma Thurman ile ilgili anısını şu sözlerle anlattı:

"12 kişiyiz, ben 12. kişiyim. Tam 15 dakika bekledim ayakta. Onu öptü, bunu öptü. Uma Thurman'ı bekliyorum, öpeceğim. Düşünüyorum, nasıl öpeyim, aynı yöne gitmeyeyim falan, her şeyi düşünüyorum. Tam bana gelirken bir kadın geldi onunla fotoğraf çektirmek istedi. Kadın beni unuttu gitti."

AHMET MÜMTAZ TAYLAN'DAN YILMAZ ERDOĞAN'A 'UMA THURMAN' ESPRİSİ

Ahmet Mümtaz Taylan'ın bunun üzerine kendisine "Gel seni ben öpeyim" dediğini belirten Yılmaz Erdoğan'ın sözleri Mehmet Demirkol'u kahkahalara boğdu.



