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Yılmaz Erdoğan'dan TRT 2'de sürpriz program! Yılmaz Erdoğan ile Öğrence ne zaman yayınlanacak?

06.11.2020 02:58 | Son Güncelleme:
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Yılmaz Erdoğan'dan TRT 2'de sürpriz program! Yılmaz Erdoğan ile Öğrence ne zaman yayınlanacak?

Yılmaz Erdoğan, BKM Mutfak'taki öğrencilerine aktardığı mesleki bilgilerini şimdi de 'Yılmaz Erdoğan ile Öğrence' adı altında ekranlardan herkese aktaracak. Yılmaz Erdoğan, yazarlık, yönetmenlik ve oyunculuk adına olan tüm birikimlerini TRT 2'nin yeni programı 'Yılmaz Erdoğan ile Öğrence' aracılığıyla paylaşacak.

TRT 2’nin yeni programı "Yılmaz Erdoğan ile Öğrence", 7 Kasım’dan itibaren her cumartesi saat 20.00'de ekrana gelecek.

Erdoğan yazar, yönetmen ve oyuncu olarak birikimini yazar adayları, sinema ve tiyatroseverlerle paylaşacak.

Yazıp yönettiği filmlerde seyirciyi farklı hikaye geleneklerinin örnekleriyle buluşturan, 1980'li yıllarda başladığı televizyon odaklı senaryo yazarlığına, 1990'lı yıllarda tiyatro, 2001 yılında da sinema ile devam eden Yılmaz Erdoğan, programda tüm tecrübe ve birikimini izleyiciye aktaracak.

Yılmaz Erdoğan ile Öğrence

Bir sınıf ortamında geçen ve 13 bölümden oluşan programda Erdoğan, senaryo yazarlığı alanına meraklı olan ve yazmak isteyen her yaştan yazar adaylarına yol gösterecek.

Erdoğan, öğrenme ile eğlenceyi birleştiren bir üslubuyla uluslararası kurallara uygun biçim-içerik dengesi içinde senaryo yazma tekniklerini kendine has diliyle anlatacak.

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