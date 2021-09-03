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Yılmaz Erdoğan'ın duygu dolu Ferhan Şensoy anısı!

03.09.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferhan Şensoy'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğarken dostları, öğrencileri, rol arkadaşları acılarını paylaşmaya devam ediyor. Usta tiyatrocu Yılmaz Erdoğan da, hocası Ferhan Şensoy'u kaleme aldı.

Yılmaz Erdoğan bugün piyasaya çıkan hafta sonu gazetesi Oksijen'e, Ferhan Şensoy'u yazdı...

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"Yıl 1988… Beyoğlu Küçük Sahne’nin her daim lavanta kokan fuayesinin, tek göz kitap köşesinde Usta’nın kitaplarını satıyorum.

Şahları da Vururlar, Ayna Merdiven, Afitap’ın Kocası İstanbul ve Gündeste var önümdeki tezgahta…" diyerek Nöbetçi Tiyatro'ya adım atığı yılları anlatan Yılmaz Erdoğan;

"Bugün bütün şakaların boynu bükük. Çok üzgün, bizzat Ustamın icat ettiği deyimler. Yastayız hepimiz. Yasta bütün kelimeler" diye yazdı...

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Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan
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