Yılmaz Erdoğan'ın duygu dolu Ferhan Şensoy anısı!

Yılmaz Erdoğan bugün piyasaya çıkan hafta sonu gazetesi Oksijen'e, Ferhan Şensoy'u yazdı...

"Yıl 1988… Beyoğlu Küçük Sahne’nin her daim lavanta kokan fuayesinin, tek göz kitap köşesinde Usta’nın kitaplarını satıyorum.

Şahları da Vururlar, Ayna Merdiven, Afitap’ın Kocası İstanbul ve Gündeste var önümdeki tezgahta…" diyerek Nöbetçi Tiyatro'ya adım atığı yılları anlatan Yılmaz Erdoğan;

"Bugün bütün şakaların boynu bükük. Çok üzgün, bizzat Ustamın icat ettiği deyimler. Yastayız hepimiz. Yasta bütün kelimeler" diye yazdı...

