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  4. Yılmaz Erdoğan müjdeyi verdi! Sevilen filmi dizi oluyor

Yılmaz Erdoğan müjdeyi verdi! Sevilen filmi dizi oluyor

05.02.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Yılmaz Erdoğan yönetmenliği, oyunculuğu ve senaristliğini yaptığı Organize İşler film serisinin dizisinin geleceğini duyurdu.

Yılmaz Erdoğan müjdeyi verdi! Sevilen filmi dizi oluyor

Uzun bir süredir Köyceğiz’deki çiftliğinde hayatını sürdüren Yılmaz Erdoğan geçen çarşamba Dilberay filminin galasına abisi Mustafa Erdoğan’la katıldı.

Erdoğan, galada hem filmin oyuncularından kardeşi Deniz Erdoğan’a hem de öğrencisi ve Neşeli Hayat filmindeki partneri Büşra Pekin’e destek oldu.

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YENİ PROJESİNİ AÇIKLADI

Galada merakla beklenen yeni projesini açıklayan Yılmaz Erdoğan şunları söyledi:

''Çekimlere ağustos -eylül gibi başlayacağız. Organize İşler’i 8 bölüm dizi yapacağız. İlk defa burada açıklıyorum. Şimdi senaryo yazıyorum, senaryo bittikten sonra kimlerin rol alacağı belli olacak. Eski ekipten de oyuncular olacak, yeni isimler de eklenecek.”

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Yılmaz Erdoğan
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