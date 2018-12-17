MAGAZİN

Yılmaz Morgül çileden çıktı! 'Haddini bilmeyen...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.12.2018 10:15 | Son Güncelleme

Yılmaz Morgül'ün oyununa "Çin savaşçılara benzemiş" diyen Onur Baştürk, Ahmet Hakan ve Cengiz Semercioğlu'na sert tepki. Yılmaz Morgül açtı ağzını yumdu gözünü.

Yılmaz Morgül çileden çıktı! 'Haddini bilmeyen...'

Yılmaz Morgül açtı ağzını yumdu gözünü. Bülent Ersoy kılığına girdiği için Onur Baştürk ve Cengiz Semercioğlu tarafından sert eleştirilen Morgül 'haddini bilmeyen bu insanlar benim oyunumu yazsalardı oyunuma 'herkes çamur atmak ister' derdi" dedi.

Oyunu hakkında sert eleştiriler yapan o isimlere sert çıkan Morgül şunları söyledi:

Ey Onur Baştürk; siz nasıl oturduğunuz yerde köşe yazarı oldunuz, araştırdınız mı? Konu hakkında fikriniz var mı? Çin malı yazarsınız siz! Oturduğunuz yerden gazetecilik ahlakı sergileyerek çin malısınız.

page_bulent-ersoy-taklidi-yapan-yilmaz-morgul-izin-almama-gerek-yok-duyunca-gelsin-en-onden-izlesin-bana-tesekkur-etsin_215451732

Gelelim Cengiz Semercioğlu'na! Senin benle ne alıp veremediğin var yıllardır? Ben Survivor'dayken arkamdan öyle şeyler yazmışsınız ki... Siz benim ailemi üzdüğünüz için senin gibi bir adamı tanımak istemiyorum! Nasıl bunları yazma hakkını kendinizde bulabiliyorsunuz? Ünlüleri basamak olarak kullanıyorsunuz.

Capture

Sırada Ahmet Hakan var! Lüzumsuz demiş! Sen nasıl araştırmacı gazetecisin. İstediğin zaman arayıp müzik istersin benden. Oray Eğin'ın evinde ilk tanıştık senle 15 yıl önce. Beni yazmaya teşvik eden insansınız siz. Ben aşk hayatımla gündeme gelmedin hiçbir zaman! Yaptığım işlerle buradayım! Ben sizin gibi cemiyetin ünlü kadınlarıyla beraber olup popülaritemi nasıl artırırım diye düşünmüyorum."

Morgül açıklamaları sırasında yine gözyaşlarını tutamadı.


Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!
Hakan Yılmaz, Şafak Sezer ve çete yöneticisi! Konuşmaları ortaya çıktıHakan Yılmaz, Şafak Sezer ve çete yöneticisi! Konuşmaları ortaya çıktı
Mustafa Sandal ilişki haberlerine noktayı koydu! Mustafa Sandal ilişki haberlerine noktayı koydu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yılmaz morgül yılmaz morgül instagram Yılmaz Morgül ahmet hakan cengiz semercioğlu

En Çok Okunan Haberler

Aşk iddialarından sonra Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı!

Aşk iddialarından sonra Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı!

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Yusuf Kaplan: Aile çöküyor, toplum çatırdıyor, gece orduları gerek bize

Yusuf Kaplan: Aile çöküyor, toplum çatırdıyor, gece orduları gerek bize

Nostradamus'tan korkutan 2019 Türkiye kehanetleri

Nostradamus'tan korkutan 2019 Türkiye kehanetleri

Fenerbahçe'de Ersun Yanal devre arasında ciddi değişiklik yapacak

Fenerbahçe'de Ersun Yanal devre arasında ciddi değişiklik yapacak

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Seda Sayan'a 'babamın katili' demişti! Cezası belli oldu

Seda Sayan'a 'babamın katili' demişti! Cezası belli oldu

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması

Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seda Sayan'dan Hadise-Beyaz yorumu

Seda Sayan'dan Hadise-Beyaz yorumu

Özgün'den itiraf: 4 yıl önce aynanın karşısına geçtim ve...

'4 yıl önce aynanın karşısına geçtim ve...'

Cindy Crawford'dan 52 yaş pozu

52 yaş pozu! Yıllara meydan okuyor

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Hakan Yılmaz, Şafak Sezer ve çete yöneticisi! Konuşmaları ortaya çıktı

Mustafa Sandal ilişki haberlerine noktayı koydu!

Mustafa Sandal ilişki haberlerine noktayı koydu!

Yeni kainat güzeli belli oldu! Türk kızı Tara Madelein dereceye girdi mi?

Yeni kainat güzeli belli oldu! Türk kızı Tara ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.