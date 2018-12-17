Yılmaz Morgül çileden çıktı! 'Haddini bilmeyen...'

Yılmaz Morgül açtı ağzını yumdu gözünü. Bülent Ersoy kılığına girdiği için Onur Baştürk ve Cengiz Semercioğlu tarafından sert eleştirilen Morgül 'haddini bilmeyen bu insanlar benim oyunumu yazsalardı oyunuma 'herkes çamur atmak ister' derdi" dedi.

Oyunu hakkında sert eleştiriler yapan o isimlere sert çıkan Morgül şunları söyledi:

Ey Onur Baştürk; siz nasıl oturduğunuz yerde köşe yazarı oldunuz, araştırdınız mı? Konu hakkında fikriniz var mı? Çin malı yazarsınız siz! Oturduğunuz yerden gazetecilik ahlakı sergileyerek çin malısınız.

Gelelim Cengiz Semercioğlu'na! Senin benle ne alıp veremediğin var yıllardır? Ben Survivor'dayken arkamdan öyle şeyler yazmışsınız ki... Siz benim ailemi üzdüğünüz için senin gibi bir adamı tanımak istemiyorum! Nasıl bunları yazma hakkını kendinizde bulabiliyorsunuz? Ünlüleri basamak olarak kullanıyorsunuz.

Sırada Ahmet Hakan var! Lüzumsuz demiş! Sen nasıl araştırmacı gazetecisin. İstediğin zaman arayıp müzik istersin benden. Oray Eğin'ın evinde ilk tanıştık senle 15 yıl önce. Beni yazmaya teşvik eden insansınız siz. Ben aşk hayatımla gündeme gelmedin hiçbir zaman! Yaptığım işlerle buradayım! Ben sizin gibi cemiyetin ünlü kadınlarıyla beraber olup popülaritemi nasıl artırırım diye düşünmüyorum."

Morgül açıklamaları sırasında yine gözyaşlarını tutamadı.



