MAGAZİN

Yılmaz Morgül'den Cem Yılmaz'a ilginç gönderme

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.10.2018 19:51 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımlarıyla bilinen Sanatçı Yılmaz Morgül, Komedyen Cem Yılmaz'a gönderme yaptı.

Yılmaz Morgül'den Cem Yılmaz'a ilginç gönderme

Cem Yılmaz, "Arif V 216" filminin şarkılarından oluşan aynı adlı albümü dün sevenleri için imzaladı.

Cem Yılmaz, müzikle hobi olarak ilgilendiğini anlatarak, "Şarkı söylemekle ilgili birçok arkadaşım beni tahrik ediyor. En son yakın zamanda İlhan Şeşen'in albümünde bir aranjemi istediler. Ben seslendirmiştim. Zor bir iş olduğunu da biliyorum. Müzikle ilgilenmek güzel bir şey ama bizim bağrımıza bastığımız birçok ses, sanatkar çok özel bir şey yapıyor, bu kesin. Şarkı söylemek gerçekten çok zor." dedi.

YILMAZ MORGÜL: CEM YILMAZ NE KADAR ŞARKICIYSA BEN DE O KADAR KOMEDYENİM

Sanatçı Yılmaz Morgül Cem Yılmaz'ı ti'ye aldı. Sosyal medyada bir video paylaşarak, "Cem Yılmaz ne kadar şarkıcıysa ben de o kadar komedyenim. Hastasıyız dede

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Cem Yılmaz yılmaz morgül

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