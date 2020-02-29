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Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.02.2020 00:56 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olması nedeniyle 4 ilde yapacağı konserlerini iptal ettiğini açıkladı. Morgül, şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın’ın ailesine başsağlığı dilemek üzere Tokat merkeze bağlı Uğrak köyüne gitti.

Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti

Sanatçı Yılmaz Morgül, özel işletmede bu akşam konser vermek üzere dün Tokat’a geldi. Morgül, bugün ise Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olması nedeniyle Tokat, Çorum, Ankara ve Amasya’da yapacağı konserlerini iptal ettiğini açıkladı. Morgül, kent merkezinde yaptığı açıklamada, "İdlib’deki bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bugün Tokat’taki yarın Ankara’daki Çorum ve Amasya’daki konserlerimi iptal ediyorum. Tüm Türkiye’nin ve milletimin başı sağ olsun" dedi.

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Yılmaz Morgül, açıklamasının ardından İdlib’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın’ın ailesine başsağlığı dilemek üzere merkeze bağlı Uğrak köyüne gitti.

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Anahtar Kelimeler:
yılmaz morgül, idlib,

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