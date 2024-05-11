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Yılmaz Morgül'ün paylaşımı Mert Demir tarafından kaldırılınca sitem etti: "Ulaşmaya çalıştım ama..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
11.05.2024 09:18
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Geçtiğimiz günlerde Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısının cover'ını yapıp YouTube'da paylaşan Yılmaz Morgül, Mert Demir'den telif yedi. Yediği telifi kaldıramayan Morgül'ün açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Yılmaz Morgül'ün paylaşımı Mert Demir tarafından kaldırılınca sitem etti: "Ulaşmaya çalıştım ama..."

"Antidepresan" şarkısıyla hafızalara kazınan şimdilerde ise Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mert Demir'in son dönemde şarkıları çok konuşuluyor.

Demir'in son dönemlerde en çok konuşulan şarkısı şüphesiz "Ateşe Düştüm" oldu.
Geçtiğimiz ay Aramızda Kalmasın programına konuk olan Yılmaz Morgül, Mert Demir'in Ateşe Düştüm performansını eleştirmiş, "doğrusunun" nasıl olması gerektiğini hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

MERTTTT

Morgül'den geçtiğimiz günlerde sürpriz gelmişti. Stüdyoya giren Morgül, Ateşe Düştüm'e yaptığı cover'ı Youtube'da paylaşmış, ortalığı yeniden hareketlendirmişti.

"ÇOK KİBİRLİ BİRİ"

Yılmaz Morgül'ün YouTube'a "Bir Yılmaz Morgül yorumu" başlığıyla yüklediği video telif yedi ve MESAM/MSG tarafından kaldırıldı!

yılmaz morgül

Cover'ının kaldırıldığını gören Yılmaz Morgül, konuyla ilgili 2. Sayfa'ya konuştu. Morgül, "Çok üzgünüm. Z kuşağı da isyanda! Eser hak ettiği şekilde yorumlandı, yaşayarak okudum. Bu kişiyi milyonlarca dinleyicime havale ediyorum" dedi.

yılmazmorgül

Ayrıca Morgül, "Bu yasak Mert Demir'den geldi. Kendisine defalarca ulaşmaya çalıştım. Çok kibirli biri. Benim yorumum ondan daha efsane" diyerek sitem etti.

Vitrin


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Yılmaz Morgül mert demir sosyal medya ele
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