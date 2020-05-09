SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Yılmaz Vural: 12 Haziran'da hazır olacağız

Yılmaz Vural: 12 Haziran'da hazır olacağız

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 09.05.2020 14:29 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını yüzünden sezona ara verilmeden önce TFF 1. Lig'de 45 puanla 5'inci sırada bulunan Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, 1,5 aydır duran ligin yeniden start alacağı 12 Haziran'a kadar hazır hale geleceklerini söyledi.

Yılmaz Vural: 12 Haziran'da hazır olacağız

Takımı fiziksel olarak hazırlamanın yanı sıra salgının olumsuz etkileri nedeniyle psikolojik olarak da hazırlamaya çalışacaklarını belirten Vural, "Ligin oynanmasından yanayız ancak futbolcular ve teknik adamlar tedirgin. Tarih verildi ama 35 günlük bir ara var ve bu 35 günde olacak gelişmelerle tarihin geriye veya ileriye alınabileceği, ya da tamamen iptal edilebileceği konusunda sanki bir anlayış hükmü bulunuyor. Federasyon ve Sağlık Bakanlığı'nın farklı görüşleriyle biraz tedirgin oldum. Çünkü farklı farklı şeyler söylediler. Sorumluluk TFF'de ancak hakikaten bir risk varsa bu karar TFF'ye bırakılmamalı. Gelişmeleri izleyip hazır hale gelmeye çalışacağız" dedi.

Vural, ligde kalan 6 maçta 60 puana ulaşan takımların mutlu sona ulaşacağını söyledi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Düğünler nasıl olacak?Düğünler nasıl olacak?
Özdilek: Hiçbir şey netleşmediÖzdilek: Hiçbir şey netleşmedi
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cenaze Kayseri'ye getirildi, 500 kişilik grup sokağa döküldü

Cenaze Kayseri'ye getirildi, 500 kişilik grup sokağa döküldü

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

Tecavüz skandalı! 8.5 yıl hapis cezası!

Tecavüz skandalı! 8.5 yıl hapis cezası!

Caner Erkin’e veto, Hasan Ali’ye fiyat indirimi

Caner Erkin’e veto, Hasan Ali’ye fiyat indirimi

Fenerbahçe'de ilk transfer

Fenerbahçe'de ilk transfer

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Adana Demirspor'dan olay paylaşım!

Adana Demirspor'dan olay paylaşım!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

'Süper Lig’e çıkmaya inandık'

'Süper Lig’e çıkmaya inandık'

Erzurumspor'un efsanesi hayatını kaybetti

Erzurumspor'un efsanesi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılmaz Vural: 12 Haziran'da hazır olacağız

Vural: 12 Haziran'da hazır olacağız

Mehmet Özdilek: Futbolun geleceğiyle ilgili hiçbir şey netleşmedi

Özdilek: Hiçbir şey netleşmedi

Özer Hurmacı'dan Sağlık Bakanı'na ve TFF'ye flaş gönderme!

Özer Hurmacı'dan TFF'ye gönderme!

Adana Demirspor'dan olay paylaşım!

Adana Demirspor'dan olay paylaşım!

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu Süper Lig'in gözdesi

Eroğlu Süper Lig'in gözdesi

Paixao: Altay'da mutluyum

Paixao: Altay'da mutluyum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.