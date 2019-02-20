SPOR

Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu!

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 20.02.2019 14:05 | Son Güncelleme

Yılmaz Vural'ın yeni takımı Akhisarspor oldu. Süper Lig ekibi Akhisarspor, tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural'la anlaşmaya vardı. Akhisarspor, Yılmaz Vural'ın çalıştıracağı 29. takım oldu.

Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu!

Son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştıran Yılmaz Vural, Süper Lig ekibi Akhisarspor'un yeni hocası oldu. Akhisarspor, Yılmaz Vural'ın kariyerindeki 29. takım oldu.

Yılmaz Vural daha önce, Malatyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Dardanelspor, Bursaspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Adanaspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Antalyaspor, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Konyaspor, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Giresunspor, Eskişehirspor ve Adana Demirspor takımlarını çalıştırmıştı.

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yılmaz vural akhisarspor

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