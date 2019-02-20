Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu!

Son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştıran Yılmaz Vural, Süper Lig ekibi Akhisarspor'un yeni hocası oldu. Akhisarspor, Yılmaz Vural'ın kariyerindeki 29. takım oldu.

Yılmaz Vural daha önce, Malatyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Dardanelspor, Bursaspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Adanaspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Antalyaspor, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Konyaspor, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Giresunspor, Eskişehirspor ve Adana Demirspor takımlarını çalıştırmıştı.

