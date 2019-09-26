SPOR

Yılmaz Vural'dan canlı yayında şoke eden sözler

FUTBOL HABERLERİ  | 26.09.2019 10:17 | Son Güncelleme

TV100'de yayınlanan 'Taraflı' programına katılan Yılmaz Vural, canlı yayında olduğunu unuttu ve "Bana kalem bile vermemişsiniz. Bir daha bu programa gelenin anasını" dedi. Programa damga vuran bu söz sonrası stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

TV100 Spor Müdürü Emre Tilev'in moderatörlüğünü yaptığı 'Taraflı' programına konuk olan tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural yine adından söz ettirmeyi başardı. Reklam dönüşü yayının başladığını fark edemeyen Yılmaz Vural'ın ağzından az kalsın küfür çıkıyordu.

'BİR DAHA BU PROGRAMA GELENİN ANASINI...'

Canlı yayında olduğunu unutan Yılmaz Vural'ın esprili bir şekilde söylediği "Bana kalem bile vermemişsiniz. Bir daha bu programa gelenin anasını" dedi. Bu sözler programa damga vurdu!

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KISA SÜRELİ ŞAŞKINLIK YAŞADI!

Emre Tilev'in tecrübeli teknik adama canlı yayında olduğunu hatırlatması üzerine Yılmaz Vural kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Yılmaz Vural'ın bu sözleri stüdyoda gülüşmelere neden oldu!

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Anahtar Kelimeler:
yılmaz vural emre tilev Spor Toto Süper Lig

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