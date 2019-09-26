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Elmander'den iddialı açıklama: F.Bahçe derbisini kazanacağız

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.09.2019 07:49 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın unutulmaz golcülerinden Johan Elmander, Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Elmander'den iddialı açıklama: F.Bahçe derbisini kazanacağız

Galatasaray'da taraftarın çok sevdiği eski oyunculardan Johan Elmander, Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi ve TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın kazanacağını belirten Elmander, "Her zamanki gibi büyük bir maç olacak ama kazanacağımıza da eminim. Galatasaray'ı izleyeceğim ve destekleyeceğim için çok mutluyum. Bu sefer bir taraftar olarak geldim. Harika bir maç izleyeceğiz, taraftarlar da harika bir iş çıkaracak" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, 28 Eylül Cümartesi günü 20:00'da karşı karşıya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray elmander Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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