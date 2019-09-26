Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Fenerbahçe, sosyal medya hesaplarından ezeli rakibine flaş bir göndermede bulundu.

Dev maç öncesi sarı-lacivertli takım, Türk Telekom Stadı'nda oynanan bir derbi maçında 2 bin kişilik Fenerbahçe tribününün daha çok bağırdığı anda bir Galatasaray taraftarının, "Allah rızası için bağırın ya. Allahım çıldıracağım. Burada Fenerlileri dinliyoruz" sözlerini "Her zaman her yerde" etiketiyle paylaştı.



