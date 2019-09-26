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Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 26.09.2019 08:16 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medyadan Galatatasaraylı bir taraftarın, "Allah rızası için bağırın. Çıldıracağım, Fenerlileri dinliyoruz" serzenişini paylaşıp ezeli rakibine göndermede bulundu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Fenerbahçe, sosyal medya hesaplarından ezeli rakibine flaş bir göndermede bulundu.

Dev maç öncesi sarı-lacivertli takım, Türk Telekom Stadı'nda oynanan bir derbi maçında 2 bin kişilik Fenerbahçe tribününün daha çok bağırdığı anda bir Galatasaray taraftarının, "Allah rızası için bağırın ya. Allahım çıldıracağım. Burada Fenerlileri dinliyoruz" sözlerini "Her zaman her yerde" etiketiyle paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe galatasaray spor toto süper lig

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