Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Fenerbahçe, sosyal medya hesaplarından ezeli rakibine flaş bir göndermede bulundu.
Dev maç öncesi sarı-lacivertli takım, Türk Telekom Stadı'nda oynanan bir derbi maçında 2 bin kişilik Fenerbahçe tribününün daha çok bağırdığı anda bir Galatasaray taraftarının, "Allah rızası için bağırın ya. Allahım çıldıracağım. Burada Fenerlileri dinliyoruz" sözlerini "Her zaman her yerde" etiketiyle paylaştı.
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