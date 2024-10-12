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  4. Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak Jose Mourinho açıklaması! ''Adı Mourinho olmasaydı 4 haftada kovulurdu"

Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak Jose Mourinho açıklaması! ''Adı Mourinho olmasaydı 4 haftada kovulurdu"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.10.2024 07:41
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Ülkemizin en tecrübeli teknik direktörleri arasında yer alan Yılmaz Vural, Fenerbahçe hakkında yorumlarda bulundu. Vural'ın Portekizli çalıştırıcı hakkında söyledikleri sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak Jose Mourinho açıklaması! ''Adı Mourinho olmasaydı 4 haftada kovulurdu"

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe hakkında açıklama geldi. Vural, Jose Mourinho hakkında gündem yaratacak açıklamarda bulundu.

"4 HAFTADA KOVULURDU"

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"Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu ciddi bir yatırım yaptı. Mourinho ülke futbolunun tanıtımı için çok önemli bir figür. Türk futbolunun farklı bir sistemi var. Mourinho da olsanız zamana ihtiyacınız var. Mourinho ile ilgili eleştiriler başladı. Göztepe maçından sonra da bunu net bir şekilde gördük. Mourinho'nun adı Mourinho olmasaydı 4 haftada kovulurdu. Ne yazık ki sabırsız bir futbol kültürümüz var"

"TURNUVAYI TAKİP EDEN SADECE 4 KİŞİ VAR"

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"Almanya'dayım. Alt yaş kategorilerinde turnuvaları takip ediyorum. Almanya'da bu turnuvayı takip eden A Milli Takımımızın Avrupa sorumlusu Yıldıray Baştürk, Fenerbahçe'den Sedat Karabük ve Antalyaspor'dan Ferda Ramanlı var. Koskoca ülkemizden turnuvayı takip eden 4 kişi. Ülkemizden başka kimse yok. İşte durumun özeti bu kadar"

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Yılmaz Vural fenerbahçe
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