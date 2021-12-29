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Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması! ''İnşallah Ali Bey'in aklına girer de...''

29.12.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için açıklamalarda bulundu. Vural, "İnşallah, Ali Bey’in aklına girer de bizi Fenerbahçe takımına yakıştırır, oraya getirir. Ben orada olursam, kimseyi mahcup etmem. Taraftarıyla, çevresiyle, medyasıyla her şeyiyle gayet uyum içerisinde takımın başarısı için diğer alternatiflerden daha fazla iş yapacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması! ''İnşallah Ali Bey'in aklına girer de...''

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe için Yılmaz Vural'dan flaş açıklama geldi. Yıllardır büyük takım çalıştırmak istediğini ifade eden Yılmaz Vural, Fenerbahçe teknik direktörlüğü hakkında itiraflarda bulundu.

“2 KERE GECE ANTRENÖR OLDUM”

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Daha önce Fenerbahçe ile 2 kez anlaşma aşamasına geldiğini hatırlatan tecrübeli teknik direktör, “Fenerbahçe, bugüne kadar bana yönetici bazında hep tekliflerde bulundu. 2 kere gece anlaştım, antrenör oldum, sabaha başkası geldi. O yüzden onlarla daha özdeşleşti ismimiz. Çok istiyorum, daha önce de demiştim” dedi.

“İNŞALLAH ALİ BEY’İN AKLINA GİRER DE…”

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Fenerbahçe ile adı anılan diğer teknik direktörlerden daha iyi iş yapacağını vurgulayan 68 yaşındaki futbol adamı, “Antrenörsüz olduğu bir dönem var Fenerbahçe’nin. Bazı yönetici arkadaşlarla da görüşüyoruz, neden, niçinleri soruyoruz. İnşallah, Ali Bey’in aklına girer de bizi Fenerbahçe takımına yakıştırır, oraya getirir. Ben orada olursam, kimseyi mahcup etmem. Taraftarıyla, çevresiyle, medyasıyla her şeyiyle gayet uyum içerisinde takımın başarısı için diğer alternatiflerden daha fazla iş yapacağımı düşünüyorum. Biraz da ukalalık yapalım. Türkiye Ligi’nin 1923’ten beri en çok resmi maça çıkan ikinci antrenörüyüm. Bu takımlar mahalle takımı değil, bu ligin takımlarıydı” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİMİMİ ALMANYA’DA ALDIM”

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Son olarak eğitimini Avrupa’da aldığını ifade eden Yılmaz Vural, “Yabancı dilimiz var, Avrupa kültürümüz var. Ben, Türkiye’de antrenörlük eğitimi almadım. Almanya’da üniversiteye, kursları bitirdim ve her şeyi yaptım. İnsanlar her şeyi basite indirgemeye çalışıyor. Gitsinler bakalım, yurtdışında bir şoför ehliyeti alsınlar kolaysa” şeklinde konuştu.

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